ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票　20－29歲族群比例最高





▲《ETtoday新聞雲》最新民調指出，現居非戶籍地的25.8％選民中，有84.3％人願意返鄉投票。（示意圖／本報資料照）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選倒數12天，各政黨候選人努力呼籲民眾出來投票之餘，21組來自不同領域的台灣知名Youtuber也在日前合體錄製短片，要大家1月11日站出來投票。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，民眾願意返鄉投票率高達84.3％，其中又以20－29歲以及60歲以上的比例最高。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月24日至12月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2714份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.88％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，有25.8％的民眾現在的居住地並非戶籍地，而這些族群中，表態會返鄉投票的比率高達84.3％。

進一步交叉分析後可以發現，在會返鄉投票的族群中，以20歲至29歲的八年級生族群，以及60歲以上的族群最高，比例分別是89.5％，以及89.3％。

另外，60歲以上族群選擇「不會返鄉投票」的數字為0.0％。至於返鄉投票意願最低的族群，則分布在50－59歲，76.0％人會，5.2％人不會，18.7％的人尚未決定。

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