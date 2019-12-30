被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

實習記者曾筠淇／綜合報導

義大利一座滑雪勝地在先前被發現，當地附近的冰川竟含有大量的微塑料，因此當局便努力讓義大利成為歐洲第一個「禁止使用塑膠」的滑雪勝地。度假勝地「佩伊奧滑雪場」（Pejo 3000）在去（2018）年冬天吸引了13.7萬名滑雪客，目前則已禁止使用塑膠類用品，希望能讓滑雪區永續發展。

據英國《衛報》報導，位在特倫托省（Trentino）Val di Sole的度假勝地「佩伊奧滑雪場」在12月初開業，從禁止塑膠製品的相關法令頒布後，他們就禁止使用塑膠瓶、塑膠袋、塑膠餐具、塑膠盤、塑膠吸管、塑膠杯等塑膠製品。

「禁止使用塑膠」是米蘭大學（University of Milan）和米蘭比可卡大學（University of Milan - Bicocca）的科學家在4月時，因為一項研究所推動的。研究顯示，阿爾卑斯山最大的福爾尼冰川（Forni Glacier）中，竟含有塑料顆粒，其中包括纖維和聚乙烯。而科學家們則相信，很可能是因為遊客的衣服、設備等含有塑料顆粒，所以才會被風吹進冰川中。

▲義大利「佩伊奧滑雪場」禁用塑膠製品。（圖／取自Pixabay）

當地繆斯自然科學博物館（Muse Natural Sciences Museum）的冰川學家克里斯蒂安.卡薩羅托（Christian Casarotto）表示，「如果塑膠產品在山區，並停留很長一段時間，甚至達數十年，那就會造成環境及健康的損壞，並進入食物鏈中。」因此才會需要限制塑膠製品的使用。

Val di Sole旅遊局的總經理菲比歐.薩克（Fabio Sacco）表示，「佩伊奧滑雪場成為阿爾卑斯山最能永續發展的一部分」，環境對於後代子孫及領土有著一定的影響力及競爭力，因此應該認真對待。

此外，佩伊奧滑雪場在去年冬天共吸引了13.7萬名遊客，且擁有3個山間小屋、7個滑雪纜車及12英里（約19.3公里）的跑道。他們不只禁止塑料，目前還希望能改善廢物利用、回收等相關事項，並讓各項建築、設施使用再生能源。