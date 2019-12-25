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義跟上法國腳步徵數位稅　美科技巨頭成主要標靶：是企業歧視！

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▲▼臉書, google。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲義大利明年1月1日將開始實施數位稅稅法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

義大利在本週跟上法國的腳步通過數位稅稅法，從2020年1月1日起，針對大型科技公司課徵數位稅。美國貿易代表萊特海澤 （Robert Lighthizer）表示，數位稅不符合國際稅收的原則，是對美國的一種歧視。美國甚至打算向法國徵收100%關稅，來當作課徵數位稅的報復。

根據The Epoch Times報導，義大利的數位稅將在明年1月1日上路，針對在全國營收超過7.5億歐元（約台幣250億元），其中義大利營收包含550萬歐元（約台幣1.8億元）的科技公司，課徵3%的數位稅。

▲▼login with facebook。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲數位稅將會打擊美國Facebook、Google、Amazon等等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這項稅法通過後，美國的facebook、Google以及Amazon等等將成為最主要的徵收對象。目前已經有數十個國家正在討論更改稅制，英國、加拿大也正在準備跟進，認為美國科技在各地都有許多用戶，但相對課的稅卻太少。

美國貿易代表萊特海澤則表示，課徵數位稅對美國是一種歧視，和現在國際稅收的原則是互相抵觸的。法國在今年徵收數位稅後，引發美國政府不滿，考慮要對法國葡萄酒、奶製品等產品徵收100%的關稅。

經濟合作暨發展組織（OECD）為避免對美國重複課稅，正在與各國進行協議。法國和美國居表示，如果OECD能夠對各國達到統一課稅標準，願意取消目前的數位稅稅法。

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