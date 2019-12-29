山谷滑雪突颳強風…阿爾卑斯山脈雪崩　1女2幼童「當場遭雪塊砸死活埋」

▲阿爾卑斯山脈傳雪崩。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

受到氣候變遷影響，過去在人們心中屹立不搖的冰山，如今都潛藏著崩塌危機。義大利阿爾卑斯山脈29日傳出崩塌，造成一名婦女、2名7歲女童因此喪命，初步調查3人皆為德國籍，當時正在冰穿上滑雪。

根據英國《BBC》報導，事發於北部接近奧地利邊境的塞納萊斯谷（Val Senales），一名婦女、2名7歲女童正在附近滑雪，瞬間一聲巨響整個冰川崩塌。當地搜救人員接獲報案後，出動70名搜救人員、三架直升機展開搜索，找回死者遺體。

據悉，冰川崩塌除了造成3人死亡外，另外還有2人受傷，所幸沒有生命危險。警方調查，事發地並未有雪崩警告，但因為颳起強風加上氣溫上升，突發狀況確實難以預料。

救援隊發言人表示，因為氣溫升高影響，現場雪崩的風險越來越大，塞納萊斯谷所在的博爾扎諾自治省，另一山谷亦發生雪崩，一名男子受傷，被其他滑雪客救出。