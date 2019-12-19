冰雪經濟／陸推動「3億人上冰雪」　2022旅遊收入將達2.9兆

▲今年的吉林雪博會提出「冬奧在北京，體驗在吉林」的主題。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／吉林報導

隨著冬奧會2022年在北京舉行，大陸中央以此為契機，推動冰雪經濟發展，讓「冷資源」變成旅遊「熱資源」，提出「3億人參與冰雪運動」的目標。如今，大陸進入「冰雪旅遊」爆發式增長的黃金時代，據測算，預計到2021至2022年冰雪季，相關旅遊收入將達6800億元（人民幣，下同，約新台幣2.9兆）。

如今大陸中央正積極推動「冰雪經濟」的發展，國務院就於今年3月31日，印發了《關於以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》，除了要提高冰雪運動的競技水平、在北京冬奧會上多拿獎牌之外，還為「3億人參與冰雪運動」的發展目標，提供了行動指南。

大陸國家主席習近平於2014年出席索契冬奧會時，也曾對國際奧委會主席巴赫說，「在中國，冰雪運動不進山海關。如果冰雪項目能在關內推廣，預計可以在2、3億人中帶動更多人參與，由此點燃中國冰雪運動的火炬。」

▲冰雪體育行業不斷發展 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，近年來冰雪運動普及率不斷提供，南方的「追雪」一族也越來越多。根據《中國冰雪產業發展研究報告（2018）》，在2017至2018年跨雪季統計年度，滑雪人次達到1930萬，其中南方區域佔比近20%，滑雪人次為375萬。報告認為，2018至2019年雪季滑雪人次，有望首次突破2000萬大關。

▲ 冰天雪地泡溫泉是不少遊客來東北，必打卡的行程 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在「運動+旅遊」的產業融合的背景下，冰雪「冷資源」正在轉變為旅遊「熱資源」。《環球時報》報導指出，據測算，2017至2018冰雪季，旅遊人數達到1.97億人次，旅遊收入約3300億元，預計到2021至2022冰雪季，旅遊人數將達到3.4億人次，旅遊收入將達到6800億元。

▲霧淞島上，提供諸如馬拉車這類的冰雪體驗項目。（圖／記者蔡儀潔攝）

但受自然環境的影響和限制，目前大陸的冰雪項目集中在東北三省（哈爾濱、吉林、遼寧）、內蒙古和新疆等少數地區，參與人群基數與總人口相比佔比較小。對比起芬蘭、加拿大這類有著成熟產業鍊的國家，大陸冰雪運動起步晚、底子薄，無論是參與度還是運動場地普及度都偏低。

據《第一財經》報導，有「中國滑雪之父」之稱的單兆鑒指出，「南展西擴東進」戰略，推動冰雪運動向四季拓展，這在很大程度上，改變了過去只是由東北省份承擔冰雪運動發展主要責任的產業格局，這是一個大方向，「但要達到這一目標，顯然還有很長的路要走。」