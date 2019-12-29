辯論會／想為台灣留下什麼？蔡英文：讓台灣人能自己決定對未來的選擇





▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文。（圖／公視提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。針對媒體提問，若有機會連任，想為台灣「留下什麼」。蔡英文回應，做為國家的領導人，希望讓台灣的每一個世代，特別是年輕人，能夠決定自己對未來的選擇。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。回答順序依抽籤結果分別是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

第二階段媒體提問，最終題由自由時報總編輯鄒景雯提問。她問蔡英文，1996年到現在台灣透過選舉產生四位總統，前面三位都有八年任期，有的留下民主、有的留下遺憾、有的留下很多問題，如果有機會連任，想為這片土地留下什麼？

蔡英文表示，現在台灣最大的挑戰，莫過於在中國大陸擴張企圖心越來越強，區域局勢越來越複雜，台灣主權民主自由的生活方式確實面臨被破壞的危機，此時此刻，作為領導人最重要的就是盡全力的維持保護我們的主權，讓台灣的自由民主能夠持續，讓每一個世代的台灣人，特別是年輕人，有權力決定自己對未來的選擇。