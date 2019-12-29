大潭藻礁、空汙是「個別問題要詳細討論」　環團火嗆賴清德講空話

▲賴清德針對大潭藻礁等議題回應，個別問題要詳細討論。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台北反空汙抗暖化遊行今（29日）下午舉行，民進黨副總統候選人賴清德遊行前先是到集結點環保署回應環保團體訴求，不過對於現場民眾要求回應桃園大潭藻礁、南部空氣汙染回應，賴僅說「個別問題要詳細討論」，遭環團怒斥只會講空話。

穿著雨衣到場的賴清德先是站在台下聽台上訴求，原本要上台發言的他，卻因行動劇演員仍在進行說，自己站在原地講就好。他肯定大家對全球氣候變遷議題關心，及守護台灣環境的努力，並表示會跟年輕人對話，去因應全球氣候變遷提出對策解決問題。

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▲▼環團怒批賴清德到場講的回應是空話。（圖／記者周宸亘攝）



賴清德也說，要開始重新檢討評估溫室氣體減量及管理辦法，同時台灣民間和企業要共同合作積極推動能源轉型、低碳產業和國土規劃等看法。講完後，環團直接現場要求賴清德針對大潭藻礁和南部空汙長期嚴重回應。但賴說「個別問題要詳細討論」。

賴清德接著指出，台灣能源轉型，企業、民間、政府及社運團體都必須要有共識，而能源要穩定，來源是什麼？大家要一起解決，牽一髮動全身，強調個別議題很難看出全貌，但相信未來大家有時間討論時，針對所關心的議題是有辦法一一面對，最後說因為要陪總統蔡英文參加下午政見發表會必須先離開。

環團對此直接在台上表示，雖賴清德願意到現場聆聽心存敬意，但對於如此發言，不知道到底是在講空氣還是在講空話？要求賴還是要拿出實質的承諾，不要講高遠的空話。舉辦今天反空汙大遊行的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃向《ETtoday新聞雲》表示，對於賴的回應滿意度只能說「普通」，但有來總比沒來好。

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