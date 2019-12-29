辯論會／宋楚瑜談兩岸：「四個全保證」絕不放棄台灣在國際發展的權利

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會在29日登場。在媒體提問階段，中央社問及兩岸外交問題，點名宋楚瑜、韓國瑜未來若當選，面對中國大陸與日俱增的威脅，如何不必在主權上讓步？對此，宋楚瑜重申，主張對等分治、和平對話，在中國大陸實現自由民主法治前，台灣主張維持現狀。

宋楚瑜說，個人對於兩岸問題的基本立場，那就是要穩定兩岸和平，確保台灣民主、自由、價值的體制。

宋楚瑜強調，兩岸中，自己和其他國家領導人也有交換過意見，和對岸也談過，「對岸要尊重中華民國政府存在的事實，我們主張對等分治、和平對話」。在對岸實現自由民主法治前，台灣主張維持現狀。此外，任何台灣現狀的改變，必須得到台灣人民以民主方式共同決定，必須尊重憲法，用和平、對等、有尊嚴的協商方式，解決兩岸爭議。

宋楚瑜表示，絕對不會放棄台灣未來在國際發展的權利，要有四個全保證，第一，台灣要有軍隊、第二，台灣要對國際組織有權利參加、第三，兩岸的經濟互動應該確保台商公平發展的機會、第四，台灣自由民主的制度要確保。

宋楚瑜表示，兩個基本重點，民進黨已經斷掉對岸的溝通管道，未來會全力去做，希望兩岸對於很多交流項目，對方應該設身處地多了解台灣、接台灣地氣。

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）