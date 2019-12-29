韓國瑜台中造勢下大雨滿地泥水...她北上擺攤苦喊：沒客人！主辦急鋪防水墊

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

2020大選倒數13天！國民黨總統候選人韓國瑜29日展開「國政領航 台灣赴強 韓國瑜大台中勝選晚會」，活動預計傍晚6點開始，下午3點彩排，現場工作人員自早上10點起，便將紅椅子整齊擺放，然而接近中午時間雖有攤販進駐，但現場仍不見人潮，天空下著大雨氣候濕冷，地板滿是泥濘。有北上擺攤的業者嘆氣表示，因為天氣因素到現在都還沒有客人上門。

▲韓國瑜台中造勢晚會因為連續下雨，現場地板濕滑人潮冷清。（圖／記者鄧木卿攝）







▲▼韓國瑜台中造勢晚會早上10點已佈置滿滿紅色椅子。（圖／記者李忠憲攝，下同）

韓國瑜台中造勢晚會請來眾多大咖人物到場支持，像是台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都將在夜晚現身會場。上午工作人員頂雨冒著低溫，佈置紅色椅子，預計下午3點開始彩排，這場晚會號稱將有「50萬人」到場力挺，但接近中午時間卻人潮竟異常稀少。

「國瑜夜市」設有250個小吃攤位，也有攤販在現場販賣國旗系列商品，像是衣服、旗子、帽子等，另外近期超夯「鋼鐵H夾克」也出現山寨版，一件價格為1800元；由於上午連下數小時的雨，整片草地滿是積水，放眼望去有大片黃色泥水，濕滑不易行走，一名自嘉義北上擺攤的黃姓婦人提到，沒什麼客人走進來逛，生意十分冷清，就連攤位左右都是空的，已經付了3500元租金卻未見到客人上門，讓她非常擔心；而韓辦提供給媒體的休息區也因為雨天，桌面上全是積水。

▲▼路面濕滑，現場攤販苦喊「沒客人」。（圖／記者鄧木卿攝，下同）





有民眾因為路面太濕滑乾脆脫鞋，打赤腳踏著一整片泥水。主辦單位為防止有人滑倒，緊急出動大面積防水墊鋪設在地面上，避免泥濘造成意外發生，目前台中正下著傾盆大雨，若有到場參加活動的民眾，步行時務必注意自身安全。

▲▼有民眾乾脆打赤腳步行，主辦單位緊急鋪防滑墊。（圖／記者白珈陽攝，下同）





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