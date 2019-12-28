快訊／索馬利亞汽車炸彈攻擊至少30死　公車滿載大學生遭炸毀

▲ 索馬利亞28日發生汽車炸彈攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲索馬利亞（Somalia）在當地時間28日上午發生汽車炸彈攻擊，爆炸地點為在政府稅收中心，當時正值人車來往的高峰期，甚至還有一輛滿載大學生的車遭炸毀。官方消息指出，至少有30人死亡，而人數恐再攀升。

美聯社報導指出，索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的政府稅收中心附近，在當地時間上午發生汽車炸彈攻擊。至少60名傷者被緊急送往醫院，其中包含數名兒童，還有一輛滿載大學生的公車遭炸毀，目前官方透露的死亡人數為30人，但不排除死亡人數會持續上升，這也是該國近年死傷人數最多的恐怖攻擊之一。

摩加迪休市長Omar Muhamoud則發文指出，這場自殺炸彈攻擊爆炸至少造成90位平民死亡，包含17名警察、4名外籍人士，其中大部分的死者是學生；俄羅斯電視台（RT）也指出，死亡人數恐高達50人。

目前還沒有任何人或組織承認犯案，不過索馬利亞當地與伊斯蘭教有關的青年組織，過去時常在摩加迪休發動類似攻擊，希望能夠推翻由聯合國支持的索馬利亞政府，而該組織兩周前才襲擊了一間，深受政府高官歡迎的旅館，造成5人死亡。

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79 — Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) December 28, 2019