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「左肩掛巨蛇」T恤禁止登機！10歲男童當場「被迫脫衣」

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▲蛇。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名來自紐西蘭的男孩因衣服上有蛇的圖案，被迫脫下T恤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自紐西蘭威靈頓（Wellington）的10歲男孩史提夫（Stevie Lucas）於17日來到南非，在奧利弗．坦博國際機場（O.R. Thambo Airport）安檢口卻被要求脫掉衣服，因為他的T恤左肩位置描繪著一條巨大的綠蛇。安檢人員表示，不允許將蛇類玩具或圖案帶上飛機，以免讓其他乘客、機組人員恐慌，造成傷害。

根據Netwerk 24，史提夫與父母17日到南非探望祖父母，他與爸爸都熱愛爬蟲類與昆蟲，當天穿著一件黑色T恤，左肩位置的圖案彷彿是把一條巨大綠蛇掛在身上，在機場安檢口被要求脫下衣服，換上另一件。保全與安檢人員表示，蛇類玩具或圖案不被允許登機。

綜合《每日郵報》、《紐西蘭先驅報》報導，國際民航組織（ICAO）規定禁運物品，但機場安檢人員有權力決定一個物品是否會引起其他乘客、機組人員的焦慮與恐慌，進而造成傷害。男童的母親瑪加（Marga Lucas）聽到以後，只好請兒子把衣服內裡翻到外面再穿上，避免發生衝突。

機場發言人貝蒂（Betty Maloka）證實，根據監視器畫面，小男孩的確當場將衣服脫下來，翻面穿上。家族代理發言人柯布斯（Kobus Rudolph）表示，這一家人已經致信南非機場（Acsa），對方回應，公司正在針對服裝的規定尋求更明確的原因。

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