郭台銘批「忙著結婚生子」　洪慈庸嘆：我挺著大肚子立院質詢

▲洪慈庸對於郭台銘所言「忙著結婚生子」，感到難過。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第3選區立委洪慈庸28日一早在后里家鄉徒步掃街拜票，針對鴻海集團創辦人郭台銘昨晚幫國民黨立委候選人楊瓊瓔站台時，酸她立委期間忙著結婚生子，洪表示，自己懷孕期間仍站上質詢台，質詢到最後一刻。楊瓊瓔則在臉書幫郭澄清，郭事母至孝，且重用女性幹部，民進黨不該刻意扭曲。

▲楊瓊瓔幫郭台銘澄清，指發言被誤解。（圖／楊瓊瓔臉書）

洪慈庸說，即使懷有身孕、她仍然安排會勘爭取建設，在生產前從不懈怠工作，產後也立刻回到崗位，對手的這些批評顯示女性在職場的壓力與困難，「女性的選擇」在選舉場合卻被男性拿來質疑、攻擊，她感到難過，也非常無奈。

洪慈庸表示，郭台銘過去就曾提出「0-6歲小孩國家養」政見，表示他關心國家少子化問題，對孩子的愛應該是很多的，怎麼會變成「對手結婚生子」就不行？她也在臉書PO文回擊指出，從張善政的「蔡英文沒生子不懂父母心」、到吳敦義批評蔡英文「衰尾查某」、到邱毅脫口「蔡英文算女人嗎？」，今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽，現在再到郭台銘，拿生產作為政治攻擊的素材。



洪慈庸再次重申，過去三年多自己與團隊做到的，都是楊瓊瓔過去十幾二十年做不到的事，包括后里醫院、長照機構、潭興立體停車場、神岡完全中學到國一台74交流道，忙著做的就是楊瓊瓔只忙著跑攤、綁樁放在一邊的事情。

楊瓊瓔在臉書上幫郭台銘講話，她說「真心感謝郭台銘董事長來為我站台，肯定我過去長期為鄉親努力，為地方服務的表現，對於郭董事長這樣一個長期孝順母親、又重用許多女性幹部的企業家來說，不會是歧視女性的人，更何況郭董已經說明了，民進黨不要刻意扭曲或斷章取義，如果希望用這種方式獲取選舉利益，是不厚道的表現。」

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