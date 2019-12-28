韓國瑜台中場「50萬陸軍造勢晚會」明登場　國瑜夜市也來了！

▲韓國瑜台中造勢晚會布置中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚間將在台中市舉辦一場大型「國政領航、台灣富強」造勢晚會，這場號稱50萬人的大會，包括從新竹縣到嘉義市7個縣市首長及各縣市立委候選人都輪番上台，會場已緊鑼密鼓布置中，競總發言人、市議員黃健豪28日表示，晚會從晚上6點開始，歡迎支持者一起到現場看辯論會直播，為韓國瑜加油。

▲造勢現場擺放10萬張椅子。（圖／記者鄧木卿攝）

台中造勢晚會地點位在市政路、黎明路、馬龍潭路、龍富路五段之間的草地，面積約8公頃，主辦單位已申請路權，四周部份路段從28日中午12點起即開始管制，直到30日中午。

▲部份路段已經開始管制。（圖／記者鄧木卿攝）

黃健豪表示，會場設有國瑜夜市有250個攤位，從下午1點即開始營業，接著3點到5點現場有轉播電視辯論會，5點到6點預演彩排，晚會從6點進行到10點，各縣市助講順序為嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，以及上述各縣市國民黨提名立委候選人。

▲警方到場內簽到，預防任何突發狀況。（圖／記者鄧木卿攝）

此外，這次也重現去年高雄市長選舉時「貪食蛇」的壯觀車隊場面，4組歡樂機車隊分別從豐原慈濟城隍廟、台中市洲際棒球場、崇德國中和台中市政府出發，最後集結在會場，人數將近3百人。

黃說，現場擺上10萬張椅子，雖然天氣預報明天全台有雨，但現場有準備雨衣，歡迎支持者來逛國瑜夜市，邊吃小吃，邊看辯論會直播，為未來的總統韓國瑜加油打氣。

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