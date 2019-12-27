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政見會／宋楚瑜：當選後組大聯合政府、每年到立院國情報告

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記者陳家祥／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場。首先發言的親民黨主席宋楚瑜表示，當選後，絕對不會把自己做成大總統，一定會小小心心自我節制權力，且政治是協調協商的藝術，那就是要尊重不同的意見，未來會把國家利益放中間、政黨利益放兩邊，網羅各黨人才組成大聯合政府，並任命立法院同意的人選出任院長，同時也會尊重民意，每年一定到國會進行國情報告。

宋楚瑜表示，再過十幾天時間，台灣人民就要用選票選出未來總統，這位總統未來對於國家安全跟未來發展必需要有高度，要放下政黨、個人利益，不能因為政黨利益破壞內部團結社會安定，這才是真正選中華民國總統自由民主的安全保障。

「台灣在發展過程中用不流血的革命，爭取到言論自由人身保護。」宋楚瑜說，民進黨先進跟他一起共同奮鬥，爭取的就是人民要受到政府的照顧，政府不能把所有意見不合的人當作敵人，「我保證，宋楚瑜當選後，我絕對不會把我自己做成大總統，一定會小小心心權力自我節制」。

宋楚瑜還說，政治是協調協商的藝術，那就是對於不同的意見我們要尊重，我們會把國家利益放中間、政黨利益放兩邊，網羅各黨人才組成大聯合政府，同時任命立法院同意的人選出任院長，且會尊重民意，一定每年到國會進行國情報告。

最後宋楚瑜像全國選民喊話，絕對不要小看你那張票，台灣雖然小，但是我們從來沒有把自己看小，在世界局勢中我們要找出真正道路，「自由民主是台灣人絕對要走下去的道路，這地方要堅持，每個人創意發揮達到最高價值」。

▲▼第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

▲第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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