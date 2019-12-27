2020迎新春！　台南市鹿耳門天后宮將發送500面燙金許願牌

▲2020新春元旦，台南市鹿耳門天后宮推出500百面「燙金版許願牌免費送」活動，歡迎民眾排隊領取，送完為止。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

歲末來臨，新的一年又將至，在2020新春元旦，台南市鹿耳門天后宮推出500百面「燙金版許願牌免費送」活動，名額有限，歡迎民眾元旦當日早上9時，親臨鹿耳門天后宮排隊領取。就在2020年第一天，掛上燙金版許願牌，許下新的一整年新希望，就是新局面一年的開始！

台南市的鹿耳門天后宮，累積多年的文化季活動以來，推出許多吉祥文化創意品，其中廣受善信喜愛的許願牌，以大小雙圓的造型推出，正面烙印「媽祖神像」，背面空白，由善信自行書寫祈福語。天后宮的許願牌，2000年的長條方型原型，經菱形、圓形的轉變，到現代的子母雙圓形，整體造型落落大方，除可掛於龍柱與媽祖對話外，有興趣者更可另購餽贈友人，作為典藏紀念品。

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此木製許願牌，上面寫滿了信眾的心願和虔心的祝禱，各國文字均有，願望琳瑯滿目，內容包羅萬象。許願牌掛滿龍柱或藝術牆欄杆，就好像媽祖的名片簿，讓媽祖可隨時來翻閱，也是另類媽祖降福的備忘錄。這種上達天聽、傳遞人間訊息，屬於人和神之間最直接的溝通橋樑，彷若「鹿耳門媽」的聯絡記事方式、人和媽祖之間親密對話的平台，饒富人情趣味。連續多年來的推出，早成鹿耳門天后宮的招牌特色之一了。

當天為初一元旦，適值天后宮大年初四「迎喜神盛典」之禮官與仙女的杯選活動，今年參與杯選活動人數依然爆滿，唯在神明座前由媽祖作主！有興趣的民眾可同來觀禮親赴看其活動，也可順道取閱其精美的農民曆回家參考。

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