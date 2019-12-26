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天文奇幻秀登場　台南市國中小聯合觀測日偏食

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▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

12月26日中午時分，全台灣觀測到難得一見的「日偏食」特殊天文天象，南瀛天文館於「東南瀛（天文館）」、「西佳里（國小）」、「南億載（國小）」、「北新營（國小）」4地及台南市所屬各國中、國小同步舉辦「全市聯合觀測活動 」。

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長代表市長黃偉哲市長，到安平區億載國小，與南瀛天文館、佳里國小、新營國小的小朋友，透過視訊連線一同迎接精彩的天文奇幻秀。

鄭新輝局長表示，教育扎根從國小開始，為了翻轉一般人對天文科學艱澀冷硬的既定認知，並將天文知識變得好玩，同時又能發展基礎天文教育，2019年7月南瀛天文館完成《星動時課》36套課程，是全台第1個系統性開發完成的國小天文課程。台南天候穩定，具有非常好的天文觀測條件，這次也感謝南瀛天文館協助舉辦觀測活動，期盼台南市的小朋友們都能接觸多元趣味的課程，悠遊天文世界。

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與觀測的小朋友們人手1支觀測眼鏡，仰望天空觀看太陽被慢慢遮蔽的一角，紛紛發出驚嘆，現場天文老師同時為小朋友解說形成日偏食的原理，日食是當月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間的陰影區，因而造成視線上太陽被月面遮掩的天文自然現象。

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日偏食於中午12時39分開始「初虧」，下午2時13分為食缺角最大的「食甚」，後於下午3時34分「復圓」，全部過程歷時將近3小時。南瀛天文館表示，這次日偏食最大食分0.48，遮蔽率百分之36.3。為了方便學子們觀測，特別提供日食觀測眼鏡給各學校，並辦理全市聯合觀測活動，希望台南市的孩子們都不要錯過這場精彩的天文秀。

▲台南市教育局鄭新輝局長，代表市長黃偉哲市長到安平區億載國小，透過視訊連線與師生一同迎接精彩的天文奇幻秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南瀛天文館呼籲民眾如要觀測日偏食，必須準備適當的遮滅光器具才能觀看，同時持續觀看時間不宜太久，以免眼睛受到傷害；而2020年6月即將迎來日環食，有興趣的民眾可持續關注南瀛天文館粉絲頁，隨時獲得天文新知及活動訊息。

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