夫國道火燒車成焦屍！妻接電話「你老公死了」…崩潰哭：我們的小孩才2歲

▲小貨車撞擊後立即竄出猛烈火勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

國道一號南下324.2K、台南仁德段23日晚間9時許傳出火燒車事故，一輛藍色小貨車行經事故路段時，疑似撞上工程防撞車，小貨車因此瞬間竄出火光燃燒，駕駛座上的22歲羅姓男子逃生不及，當場被燒成焦屍。事隔多日，死者羅男的妻子心碎在臉書社團「台南爆料公社」PO文，求路過民眾提供行車紀錄器還原真相，「我們的小孩才2歲，我到現在一直不能釋懷，我的老公……不在了。」

台南市消防局23日晚間9時18分接獲通報，國一南下324.2K處發生嚴重車禍。據悉，當時該路段正在進行道路工程，藍色小貨車經過時疑似撞上施工廠商的緩撞車，小貨車因此迅速起火燃燒；警消到場後雖然全力滅火，但仍然來不及救出22歲的羅姓駕駛，待火勢完全撲滅後，羅男卡在變形的駕駛座上，已經成了焦屍。

▲羅男困在變形的駕駛座上逃生不及，當場葬身火窟。

事隔3日，羅男妻子悲痛地在臉書社團PO文，表示當天丈夫支援雲林廠上班，早上7點她還陪同老公到台南廠打卡，並目送他開著貨車離開；晚上7點半，老公還曾經來電，告訴她「我已經吃飽了，現在準備回台南囉！」但一直等到晚上9點，她卻遲遲未見丈夫歸來的身影，透過iPhone查看GPS定位後，發現丈夫人一直停在高速公路上，心中直覺不安，立刻聯繫主管前往現場查看，而這時老公卻突然回電了，只是電話那頭傳來的卻是陌生的聲音，「請問你是他太太嗎？你先生在國道上發生事故，已經被燒死了，可能要麻煩你馬上過來準備後事……。」

羅男妻子接獲噩耗的當下晴天霹靂，一度心痛到難以言語，「我們的小孩才2歲，我到現在一直不能釋懷，我的老公不在了……！」羅妻泣訴，事故發生至今都未見到清楚的監視器畫面，因丈夫撞擊的是一輛施工防撞車，想知道後方是否有依規定擺設三角錐，因此PO文請求網友協助，提供行車紀錄器畫面釐清案情。

韓國超夯國民卸妝乳

►快訊／國道台南驚傳火燒車 貨車撞起火「男子燒成焦屍」！全線封閉中

▼羅男撞上工程防撞車，事故現場一片狼藉。