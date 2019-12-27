勇消冒千度高溫搶救工廠大火！台南議長現場飆罵指揮官...網怒轟：出張嘴你去救

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區富強路二段398巷一處工廠12月25日10時30分發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，台南市議長郭信良、市議員林燕祝、陳秋萍等人也都趕到火警現場關心，因受災戶陳情質疑消防人員救災不力，議長郭信良竟當場飆罵指揮官，此舉引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。

據了解，台南市消防局接獲永康發生工廠火警後，共派遣42輛消防車人員106人前往灌救，現場因火勢猛烈，加上輻射熱等影響，導致鄰近起火戶的3間鐵皮廠房也波及；受災戶之一的一家寢具業者質疑消防局現場指揮官第一時間判斷有誤，水線布好卻未出水而造成業者嚴重損失，而向到場關心的議長郭信良、市議員林燕祝、陳秋萍等人陳情，但聽聞受災戶陳情與消防指揮官雙方說明後，郭信良被指控當場「飆罵」消防人員，質問「指揮官怎麼當的？」、「你的專業知識是這樣嗎？」，更要求消防員1天內交出檢討說明。

有網友將此陳情影片被po上網後，卻引發眾怒，除替消防人員抱屈說，「一排10間，盡力救了7間，救出受困1人，還被人罵、寫報告」，也有網友認為「救火，議長跟議員，在現場適合嗎？」、「你穿西裝，人家是拿命去拼」、「以後火災要叫誰？ 叫議長！」、「只會出一張嘴很厲害你去救啊」、「嘖嘖嘖，消防人員忙到半死，你跟林議員嫌人家嫌到半死....」…，許多網友更是向消防人員致謝。

郭信良議長26邀集受災業主及新樹里長陳日祥在議會召開「永康大火受災工廠陳情」記者會，要求消防局重新檢討並給大眾交代。郭信良議長表示，20多年來自己對於消防同仁相當尊敬，也肯定打火弟兄們的辛勞，擔任民代這些年來，為消防局所爭取的預算更是不在話下，但因為發現受災戶及里長的說法與消防局所述有所出入，因此特別召開記者會，希望將事實呈現給公眾知道，也希望消防局可以重新檢討並提出新的說明。

寢具工廠佳美公司業主聲淚俱下地指出，消防人員在自己心中是英雄，但她不解的是，為何水線布好後，自己還可以毫髮無傷地進出廠房，但當火勢靠近請求消防員預先灑水搶救，消防員卻回應必須等指揮官下令才能噴水救火，就這樣眼睜睜看著原本完好的廠房一點一滴燒完，造成無可估計的損失及無法形容的傷痛，希望消防局可以提出交代，不然受災戶們晚上都睡不著，也擔心類似的狀況會不會在別的地方發生？

在地的新樹里長陳日祥表示，火災當時自己就在現場，大家對於消防局預先布好水線，但卻因指揮官判斷不會被燒到，遲遲不灑水感到不解，最終造成數千萬損失和民眾的不信任這是大家都不樂見的。

郭議長補充說明，受災戶質疑的點是，為何消防局對於明明可以挽救的建物卻遲遲不救？也請社會大眾設身處地想想：今天如果是自己的家或財產有挽救的可能性，水線也都布置好了，卻遲遲等不到指揮官的灑水指示，眼睜睜看著自家財產白白燒光，相信內心的悲痛及氣憤應該會升到最高點。

面對網路上的批評，郭議長也說，自己欣然接受，但是非黑白必須明確區分，希望網民不要斷章取義，傾聽百姓的心聲且感同身受地去體會是自己身為議長的職責，自己一定會持續為民眾做對的事情。

消防局第五救災救護大隊大隊長黃輝林則表示，鐵皮工廠燃燒的輻射熱溫度很高，第一梯次抵達的消防分隊除在火場周圍建立水源、砲塔射水防護外，因傳出遭延燒的工廠內有人員受困，因此當下以破門搶救人命為優先。黃輝林強調，能體會受災戶當下的心急，不過，後續的救災人員趕抵現場都急忙進行第3、4面佈水線防護，且各分區指揮官都在現場，絕無不射水救災之消極作為。台南市消防局也澄清指出，本場事件無人員傷亡並順利破門救出一名男性民眾，民眾質疑搶救不力指揮失能導致延燒一事並非事實。

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