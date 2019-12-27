　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！台南議長現場飆罵指揮官...網怒轟：出張嘴你去救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區富強路二段398巷一處工廠12月25日10時30分發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，台南市議長郭信良、市議員林燕祝、陳秋萍等人也都趕到火警現場關心，因受災戶陳情質疑消防人員救災不力，議長郭信良竟當場飆罵指揮官，此舉引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市消防局接獲永康發生工廠火警後，共派遣42輛消防車人員106人前往灌救，現場因火勢猛烈，加上輻射熱等影響，導致鄰近起火戶的3間鐵皮廠房也波及；受災戶之一的一家寢具業者質疑消防局現場指揮官第一時間判斷有誤，水線布好卻未出水而造成業者嚴重損失，而向到場關心的議長郭信良、市議員林燕祝、陳秋萍等人陳情，但聽聞受災戶陳情與消防指揮官雙方說明後，郭信良被指控當場「飆罵」消防人員，質問「指揮官怎麼當的？」、「你的專業知識是這樣嗎？」，更要求消防員1天內交出檢討說明。

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友將此陳情影片被po上網後，卻引發眾怒，除替消防人員抱屈說，「一排10間，盡力救了7間，救出受困1人，還被人罵、寫報告」，也有網友認為「救火，議長跟議員，在現場適合嗎？」、「你穿西裝，人家是拿命去拼」、「以後火災要叫誰？ 叫議長！」、「只會出一張嘴很厲害你去救啊」、「嘖嘖嘖，消防人員忙到半死，你跟林議員嫌人家嫌到半死....」…，許多網友更是向消防人員致謝。

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長26邀集受災業主及新樹里長陳日祥在議會召開「永康大火受災工廠陳情」記者會，要求消防局重新檢討並給大眾交代。郭信良議長表示，20多年來自己對於消防同仁相當尊敬，也肯定打火弟兄們的辛勞，擔任民代這些年來，為消防局所爭取的預算更是不在話下，但因為發現受災戶及里長的說法與消防局所述有所出入，因此特別召開記者會，希望將事實呈現給公眾知道，也希望消防局可以重新檢討並提出新的說明。

寢具工廠佳美公司業主聲淚俱下地指出，消防人員在自己心中是英雄，但她不解的是，為何水線布好後，自己還可以毫髮無傷地進出廠房，但當火勢靠近請求消防員預先灑水搶救，消防員卻回應必須等指揮官下令才能噴水救火，就這樣眼睜睜看著原本完好的廠房一點一滴燒完，造成無可估計的損失及無法形容的傷痛，希望消防局可以提出交代，不然受災戶們晚上都睡不著，也擔心類似的狀況會不會在別的地方發生？

在地的新樹里長陳日祥表示，火災當時自己就在現場，大家對於消防局預先布好水線，但卻因指揮官判斷不會被燒到，遲遲不灑水感到不解，最終造成數千萬損失和民眾的不信任這是大家都不樂見的。

郭議長補充說明，受災戶質疑的點是，為何消防局對於明明可以挽救的建物卻遲遲不救？也請社會大眾設身處地想想：今天如果是自己的家或財產有挽救的可能性，水線也都布置好了，卻遲遲等不到指揮官的灑水指示，眼睜睜看著自家財產白白燒光，相信內心的悲痛及氣憤應該會升到最高點。

▲台南市永康區富強路二段398巷一處工廠發生火警，且延燒至鄰近3間鐵皮廠房，議長郭信良當場飆罵指揮官引發眾怒，為救災消防人員抱不平，郭信良則希望公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對網路上的批評，郭議長也說，自己欣然接受，但是非黑白必須明確區分，希望網民不要斷章取義，傾聽百姓的心聲且感同身受地去體會是自己身為議長的職責，自己一定會持續為民眾做對的事情。

消防局第五救災救護大隊大隊長黃輝林則表示，鐵皮工廠燃燒的輻射熱溫度很高，第一梯次抵達的消防分隊除在火場周圍建立水源、砲塔射水防護外，因傳出遭延燒的工廠內有人員受困，因此當下以破門搶救人命為優先。黃輝林強調，能體會受災戶當下的心急，不過，後續的救災人員趕抵現場都急忙進行第3、4面佈水線防護，且各分區指揮官都在現場，絕無不射水救災之消極作為。台南市消防局也澄清指出，本場事件無人員傷亡並順利破門救出一名男性民眾，民眾質疑搶救不力指揮失能導致延燒一事並非事實。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
快訊／哈薩克航空驚傳墜機！　機上載100名乘客
國民黨「懸賞100萬」協尋楊蕙如！籲重啟特偵組查「十大疑案」
韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？毫不猶豫秒回5字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！台南議長現場飆罵指揮官...網怒轟：出張嘴你去救

6屁孩買菸遭要求「出示身分證」憤圍毆　反被店員打趴在地

喬債務糾紛演變「打人+妨害自由」　2男公親變事主被送辦

警界喬丹「超有哏」！2匪持槍搶銀行　籃球KO擊落人車「破案」

女親戚喝醉亂傳「75秒壞壞片」幫出氣　中壢男5個月後接到警電話

男房客怒嗆「跟妳玩下去」：錢留著買棺材！張淑晶嚇壞怒告　他慘被判刑

滿載蔗糖回釜山…韓國貨船「利里豐號」突向右舷傾斜！船長急call基隆港求援

人車都無執照還超載8噸H型鋼！國3衝對向撞死1家3口...黑心老闆判1年6月

「山西布政司的五千兩去哪兒了？」法界：沒收進國庫了

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！台南議長現場飆罵指揮官...網怒轟：出張嘴你去救

6屁孩買菸遭要求「出示身分證」憤圍毆　反被店員打趴在地

喬債務糾紛演變「打人+妨害自由」　2男公親變事主被送辦

警界喬丹「超有哏」！2匪持槍搶銀行　籃球KO擊落人車「破案」

女親戚喝醉亂傳「75秒壞壞片」幫出氣　中壢男5個月後接到警電話

男房客怒嗆「跟妳玩下去」：錢留著買棺材！張淑晶嚇壞怒告　他慘被判刑

滿載蔗糖回釜山…韓國貨船「利里豐號」突向右舷傾斜！船長急call基隆港求援

人車都無執照還超載8噸H型鋼！國3衝對向撞死1家3口...黑心老闆判1年6月

「山西布政司的五千兩去哪兒了？」法界：沒收進國庫了

黃國昌爆北市國宅管線造假　都發局：有換管但不符規定將開罰

擺脫又老又殘！全台第一件危老改建商辦案　現身忠孝商圈

東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

平安夜一家3人渡假村泳池溺斃　警方公布姓名「水泵發現泳帽」

挑戰大聯盟失利　菊池涼介正式宣布續留廣島

狂砍女友80刀小孩救母一起殺！　狠男燒屋滅證：我從沒愛過她

常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

「非常震撼！」韓國瑜觀看蒙娜麗莎VR虛擬實境　張善政誇宏達電是台灣驕傲

川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

社會熱門新聞

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

賓士C63衝出護欄！45°傾斜掛邊坡

蘇治芬宣傳車遭包圍　阿伯：太吵

新北男翹掉「教召」！超慘下場曝光

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

至尊保母+護法隨侍！15分幫老大狂賭天九欠債引殺機

遭轟4槍命危！黑道大哥：怎沒人救我　兇悍過往曝

台大電眼妹轉職調查官！爸爸是局裡高官無人知

屁孩越界「三蘆」　6煞砍人致重傷

大圈仔朱國榮再被約談　集團資金往來涉非常規交易

醉女倒掛懸半空！警消架梯公主抱救援

更多熱門

相關新聞

全台最多！台南人為住安硬起來　41件自主更新案進行中

全台最多！台南人為住安硬起來　41件自主更新案進行中

日前台南市東區的「國家新境」社區自主更新案，歷經2年半後完工，該案是總金額達4000萬元的自主更新案，利用中央補助以及地方自籌的經費完成。台南目前有41個自主更新社區進行中，是全國最多的縣市，不過若是所有權人單一的透天厝想更新，透過危老重建速度可能更快。

毒品防治條例條法修5克才判刑台南藍軍抨擊

毒品防治條例條法修5克才判刑台南藍軍抨擊

台南市國中小聯合觀測日偏食

台南市國中小聯合觀測日偏食

台南鹽水工安意外1工人觸電命危

台南鹽水工安意外1工人觸電命危

鄰投訴鸚鵡太吵　飼主挨罰1千上訴被駁

鄰投訴鸚鵡太吵　飼主挨罰1千上訴被駁

關鍵字：

台南永康工廠火警飆罵消防員眾怒郭信良公布真相

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面