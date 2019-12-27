1000份雞排免費吃！金門網紅打賭酸「學歷假的」　陳玉珍拿證據出面打臉了

▲網紅放話如果陳玉珍拿的出學歷證書，就請吃1000份雞排。（左圖／翻攝自金門臉書社團，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門網紅「神貓」楊銘達曾在臉書貼文表示，如果陳玉珍委員能拿出碩士畢業證書，以及論文跟教育部學位認證書，他就免費請金門鄉親吃1000份雞排。力拚連任的國民黨立委陳玉珍過了2個月後果斷出面反擊，「擔心網路上會出現『三人成虎』的情況，所以決定拿出證明，一次和大家說清楚。」

楊銘達10月時曾在金門臉書社團發文說，「陳大委員玉珍，俺神貓為了鼓勵您拿出碩士畢業證書及論文跟教育部學位認證書，只要您拿出來，俺神貓免費請大家吃1000份3Q雞排。不像某些人還要用打賭的方式，才請100，200份雞排，俺神貓沒那麼掉漆跟小氣！陳大委員您拿出證書，只要3分鐘的時間，就可以讓大家吃到，這是多麼神聖美好的一件事，我相信您明天就可以拿出來，是不是阿？」

▼陳玉珍拿出學歷證書證明自己經歷全是真的。（圖／陳玉珍立委辦公室提供，下同）

楊銘達更備註說，「若陳大委員玉珍無法拿出上述學歷證明，只能說唉呀啞很掉漆！本活動將無限期等待執行。謝謝大家。」過了2個多月，陳玉珍終於在本（12）月25日拿出證據回擊，陳玉珍擔心如果不回應，恐怕會有不實謠言四處流傳，所以決定出面。

她強調，自己從小就是品學兼優的學生，成績也都是名列前茅，從未想過會有人懷疑她學歷造假。陳玉珍透露，自己從金中畢業後以「應屆女狀元」考上國立台灣大學中文系，輔修法律系；1996年考試獲公費全日制就讀北京大學法學院，專修國際經濟法；1997年，北京大學在當時的法學院研究生中選出優秀學生到日本進行「聯合培養」，她再獲獎學金赴日本九州大學就讀，並於1998年取得國際公法學碩士學位。

直到2017年，陳玉珍又前往美國哈佛大學甘迺迪政府學院研修政府與公共政策，「這些都是有證明可以佐證的。」她一共出示日本九州大學碩士學位證書影本、碩士論文及大阪經濟文化辦事處開出的證明、中國北京大學碩士畢業及學位證明、哈佛大學甘迺迪政府學院研修政府與公共政策的修習證明。

此事一出，「神貓」楊銘達反倒消失未回應，讓不少網友瘋狂在貼文底下留言說，「+1+1」、「喵喵呢？我餓了」、「雞排快來！等很久了」、「說話要算話啊！」、「我的記得加辣，謝謝」、「趕快開我分身來+1」。目前讚數未達1000，因此大家都紛紛留言標記朋友湊熱鬧，想看「神貓」如何解決此事。

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