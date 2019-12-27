國民黨「懸賞100萬」協尋楊蕙如！籲重啟特偵組查「十大疑案」

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者張乃文、楊蕓／台北報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，檢方查出背後黑手就是具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如。國民黨不分區立委候選人吳怡玎、及台北市議員王鴻薇等人，27日召開記者會，羅列「十大疑案」呼籲重啟特偵組，同時也發布對楊蕙如的「公開懸賞令」，以新台幣100萬元，呼籲民眾踴躍協尋楊蕙如。

國民黨指出，「十大疑案」包括高雄三千億，誰欠的？網軍楊蕙如，誰下令？慶富詐貸案，誰主使？高鐵三百萬，誰要用？造謠共諜案，誰去查？等十起案件。國民黨認為，這十大案件涉及面廣、影響極深，非特偵組不足以查明。國民黨也點名總統蔡英文，勿再閃躲，更聲明，為了防止貪污腐敗，防止民進黨吃香喝辣，「這十起案件一定要查個水落石出」。

▼國民黨羅列十大疑案。（圖／國民黨文傳會提供）

另外，針對網軍事件，國民黨發布楊蕙如的「公開懸賞令」，總懸賞金為新台幣100萬元，共同協尋楊蕙如，不要讓楊蕙如人間蒸發。國民黨認為，楊蕙如與民進黨的暗黑網軍疑點重重，以假網軍、假輿論帶風向的行為，不僅害死一位外交官，「更有可能影響台灣的民主自由！」

國民黨說明，「野生楊蕙如」的相關資料PO到國民黨臉書的活動頁面中，如查證屬實即有機會獲得獎勵。此外，如果楊蕙如良心發現，或者覺得自己處境有危險，只要願意自動現身，國民黨也可以發給她一百萬獎金。國民黨也呼籲民進黨執政下的這十大疑案應給人民一個真相，「重啟特偵組」是必要之舉。

▼國民黨懸賞楊蕙如。（圖／國民黨文傳會提供）