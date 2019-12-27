「博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖」　點擊破300萬逼近蔡英文…他籲：做好最壞打算

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路脫口秀「博恩夜夜秀」專訪，影片上傳3天已經達到318萬觀看次數，距離總統蔡英文專訪影片的369萬觀看次數，僅差51萬。對此狀況，網紅「鬼才阿水」發文直言「這是件非常令我焦慮且擔心的事情」。

▲鬼才阿水看到韓國瑜上博恩夜夜秀的效應感到憂慮。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水Awater）

鬼才阿水表示，韓國瑜面對「博恩夜夜秀」台下超過9成討厭他的觀眾無所畏懼，發揮他高超的群眾魅力、話術能力，接受博恩的提問。鬼才阿水認為博恩的表現「就像是吵著糖吃的小孩面對著大人，毫無招架之力。」他認為，韓國瑜上「博恩夜夜秀」是選前最成功且明智的決定。

鬼才阿水認為，韓國瑜在節目中展現流利的外語能力，展現高度舞台魅力，可以成功獲得中間選民的青睞，「假設如果過去所預測的差距落在8%左右，只要有4%的人改變投票意向轉向韓國瑜，韓國瑜的勝選輕而易舉，你還在認為不可能嗎？」

▲韓國瑜接受博恩夜夜秀邀約專訪。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

鬼才阿水：「我們得要面對錯誤資訊的長輩、低政治敏感度的同儕、容易改變投票意向的年輕人，如今你還告訴我這場仗穩贏，我想我創業至今能夠不斷堅持下去的原則只有一個。」