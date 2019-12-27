精準預言5次！台中「選情章魚哥」在這裡　邱厝里長斷言：2020蔡英文贏面大

▲邱厝里長高敏裕拿出2次市長選舉及3次總統大選結果，證明邱厝里應是選舉章魚哥。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

每到大選就會有「章魚哥」預測選情，炒熱選舉熱度，也成選民討論話題！台中市北區邱厝里因近3次總統及2次市長選舉開票都與大選結果相符，瞬間成為「章魚哥」。對於這次總統及立委大選，邱厝里長高敏裕也評估，邱厝里應該是蔡英文勝選，如果趨勢符合，那就代表小英連任成功。

邱厝里長高敏裕已連任第2屆，服務里長用心，極受好評。總統、立委大選投票日在即，他近日一時興起，拿出最近2次的台中市長選舉結果，與邱厝里投票結果相比，發現林佳龍第一次贏胡志強，邱厝里就大勝；林佳龍對上盧秀燕結果邱厝里輸，也讓他無法順利連任。

▲高敏裕拿出總統大選結果分析佐證。（圖／民眾提供）

高敏裕說，他接著再找出近3次的總統大選結果，發現2008年大選馬英九對上謝長廷，邱厝里馬拿808票，謝拿529票；2012年蔡英文首次挑戰馬英九，馬拿828票，蔡拿619票，馬順利連任。但2016年蔡英文、陳建仁在邱厝里拿到697票，對手朱立倫、王如玄則只有478票，蔡英文順利成為台灣第一位女總統。

他分析，台中市位於台灣中心點，選民結構既是南北中心點也是大選搖擺區，而邱厝里選民政黨傾向約為藍4成、綠3成，其他3成是中間選民，選人不選黨，也因此左右大選結果。

對於這次大選，高敏裕斷言邱厝里應該是蔡英文贏。他表示，雖然去年國民黨在縣市長選舉大勝，但韓國瑜施政讓人看破手腳，加上日前的香港反送中等議題發酵，將是小英在邱厝里勝出原因。如果全國選舉結果也是如此，那邱厝里將是名符其實的選舉「章魚哥」。

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