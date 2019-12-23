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腸子外露、肌肉鮮紅！西班牙辣女師穿「人體器官緊身衣」　生物課嚇壞小學生

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▲▼穿人體器官緊身衣的西班牙女老師Veronica。（圖／翻攝自推特／mikemoratinos）

▲穿人體器官緊身衣的西班牙女老師薇羅妮卡。（圖／翻攝自推特／mikemoratinos）

記者林瑩真／綜合外電報導

教人體構造就用人體教？西班牙43歲女老師薇羅妮卡（Veronica）日前穿上「人體器官緊身衣」，為小學生實際說明人體構造。照片被她的丈夫莫雷塔（Michael Moretta）PO上推特，吸引6.5萬讚及1.3萬轉推，甚至登上微博熱搜。

「今天她以非常原始的方式向孩子們解釋了人體構造，孩子們嚇壞了，偉大的薇羅妮卡！」莫雷塔17日PO出薇羅妮卡的教學畫面，可以看到薇羅妮卡穿著一件緊身衣，衣服上仔細又完整的畫出人體器官構造，血管、腸子，甚至是肌肉紋理都非常清楚。

由於緊身衣完全貼合薇羅妮卡的身體，更顯出這些人體器官的真實性，只要薇羅妮卡轉一圈，學生們就能從360度了解人體構造跟位置。莫雷塔笑說，有學生看到「器官外露」的老師是興奮大叫，有些學生則嚇得不敢直視。

事後薇羅妮卡接受當地媒體採訪，坦言爆紅讓自己不知所措，當初只是在網路上看到這套有趣的衣服，相信可以讓生物課變得更容易理解，才會買下來一試，沒想到效果極佳，更讓她登上國外社群網站。

不過這不是薇羅妮卡第一次別出心裁的教學，此前她也曾打扮過骷髏、法老及海盜，就為了讓已經習慣圖像、聲音的學生們能更專注於課堂，「我們需要持續尋找有互動、動態的教學，來使學生吸收知識」。

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