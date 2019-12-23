影／學生數學只考10分「不想被打手心」　師暴怒直接掐頸賞耳光…下秒搬椅狠砸

記者朱世凱／綜合報導

四川省達州市一名尤姓中學老師因為學生成績沒達標，所以要求對方接受「打手心」體罰；不料學生始終不配合，雙方便爆發肢體衝突。老師暴怒之下，當場掐著對方脖子壓在桌上，不久甩上巴掌還出腳狠踢，最後更乾脆搬起木椅作勢攻擊，幸好一旁師長見狀後，立刻將兩人拉開，才未釀成悲劇。據悉，老師目前已被停職，施暴影片則在網路上持續發酵。

▼老師掐著學生頸部攻擊，之後還拿起木椅施暴，畫面相當驚悚。（圖／翻攝自北京時間）

據《北京時間》報導，事發在達州新世紀學校，尤姓數學老師為了加強班級管理，督促學生認真學習，在班級中規定用「打手心」方式（最多打5下）懲罰考試不及格的學生。本月13日，該班考了一次數學考試，14日晚自習檢討期間，因為王姓同學只考了10分，按照規定必須受罰，但是就在老師打了4下後，他卻轉身離開，不想繼續挨打，雙方隨即上演拉扯戲碼。

▼學生不滿老師持續動粗，隨即做出反擊行為。（圖／翻攝自北京時間）

尤姓老師氣得表示，不能讓學生順利逃避最後那1下，但是又擔心在教室拉扯會影響其他學生學習，只好將王同學帶到辦公室懲罰；沒想到兩人轉移地點後情緒仍未平靜，老師更是將掐著學生頸部壓在桌上，狂賞耳光、出腳踢對方等。學生不甘被打，便持續掙扎回擊，老師一氣之下，乾脆搬起木椅想砸向他，恰好有路過學生和師長目睹這幕，嚇得趕緊拉開兩人，才讓事件落幕。

▼老師與王同學先是在班級內爭執，之後才至辦公室爆發更激烈的衝突。（圖／翻攝自北京時間）

報導指出，經過檢查後，二人都沒有明顯傷勢，尤老師目前已向王同學和家長致歉，雙方達成諒解；不過老師的激動行為違反了學校相關規定，造成不良影響，因此校方將其暫時停職。老師事後懺悔地說，已經了解自己錯在哪，對於任何懲處都願意承擔。王同學則正常回到原班級上課。

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