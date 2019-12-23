　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／學生數學只考10分「不想被打手心」　師暴怒直接掐頸賞耳光…下秒搬椅狠砸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

四川省達州市一名尤姓中學老師因為學生成績沒達標，所以要求對方接受「打手心」體罰；不料學生始終不配合，雙方便爆發肢體衝突。老師暴怒之下，當場掐著對方脖子壓在桌上，不久甩上巴掌還出腳狠踢，最後更乾脆搬起木椅作勢攻擊，幸好一旁師長見狀後，立刻將兩人拉開，才未釀成悲劇。據悉，老師目前已被停職，施暴影片則在網路上持續發酵。

▼老師掐著學生頸部攻擊，之後還拿起木椅施暴，畫面相當驚悚。（圖／翻攝自北京時間）

▲▼學生不想被體罰　師暴怒狂賞耳光+搬椅狠砸。（圖／翻攝自北京時間）

據《北京時間》報導，事發在達州新世紀學校，尤姓數學老師為了加強班級管理，督促學生認真學習，在班級中規定用「打手心」方式（最多打5下）懲罰考試不及格的學生。本月13日，該班考了一次數學考試，14日晚自習檢討期間，因為王姓同學只考了10分，按照規定必須受罰，但是就在老師打了4下後，他卻轉身離開，不想繼續挨打，雙方隨即上演拉扯戲碼。

▼學生不滿老師持續動粗，隨即做出反擊行為。（圖／翻攝自北京時間）

▲▼學生不想被體罰　師暴怒狂賞耳光+搬椅狠砸。（圖／翻攝自北京時間）

尤姓老師氣得表示，不能讓學生順利逃避最後那1下，但是又擔心在教室拉扯會影響其他學生學習，只好將王同學帶到辦公室懲罰；沒想到兩人轉移地點後情緒仍未平靜，老師更是將掐著學生頸部壓在桌上，狂賞耳光、出腳踢對方等。學生不甘被打，便持續掙扎回擊，老師一氣之下，乾脆搬起木椅想砸向他，恰好有路過學生和師長目睹這幕，嚇得趕緊拉開兩人，才讓事件落幕。

▼老師與王同學先是在班級內爭執，之後才至辦公室爆發更激烈的衝突。（圖／翻攝自北京時間）

▲▼學生不想被體罰　師暴怒狂賞耳光+搬椅狠砸。（圖／翻攝自北京時間）

▲▼學生不想被體罰　師暴怒狂賞耳光+搬椅狠砸。（圖／翻攝自北京時間）

報導指出，經過檢查後，二人都沒有明顯傷勢，尤老師目前已向王同學和家長致歉，雙方達成諒解；不過老師的激動行為違反了學校相關規定，造成不良影響，因此校方將其暫時停職。老師事後懺悔地說，已經了解自己錯在哪，對於任何懲處都願意承擔。王同學則正常回到原班級上課。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

健腹輪一次30下！5歲男童想當拳王　2個月「打拳、踢腿」練出腹肌

影／學生數學只考10分「不想被打手心」　師暴怒直接掐頸賞耳光…下秒搬椅狠砸

男熟睡一半「下體涼涼的」驚醒：蛇爬進褲子　「石化」床上求救！

澳門網安法生效！買手機預付卡需「實名登記」

坐擁100名情婦、家藏11億！陸高官遭爆「全社區小孩都叫他爸爸」

反送中衝擊！　香港聖誕節旅客銳減10萬「料損失26.4億」

日韓領導人正訪華　陸方在當年「甲午戰爭」海域實彈射擊

女兒眼睛被打受傷！爸衝學校廁所「水果刀殘殺10歲男同學」…結局遭判死刑

助民營經濟陸推「新28條」　將擴大准入、支持企業融資

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

孔劉37秒英文影片被誇「韓星頂級發音」　網瘋傳狂讚：超酥！聽到睡著

余苑綺抗癌、2月孫一早被送去開刀！　余天一天跑18場造勢「壓力大到半夜突吼叫摔下床」

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

擁100名情婦！陸高官遭爆全社區小孩都叫他爸

女子砸百萬整雙峰！術後5個月變4顆

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

消防員救災吞12包子　血壓過低離職

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

下課回家洗澡…15歲少女下秒裸體「無傷痕」斃命

13歲男孩執意帶16歲女友私奔　警傻了

客人要給「負評」！外送員舉刀怒刺

她懷孕4個月去產檢「子宮是空的」

男子賣假骨董詐財　落網身價超過4000萬

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

更多熱門

相關新聞

7歲童遭母家暴卻仍想她：好怕沒媽媽了…

7歲童遭母家暴卻仍想她：好怕沒媽媽了…

陝西省西安市一位媽媽因為長期家暴7歲的兒子天天（化名），近日遭到警方拘留，孩子則住在救助站裡進行治療。天天透露，自己從小就跟媽媽一起生活，但對方卻常用電線或刀具傷害他，即便如此他還是很想媽媽，「哪怕她打我，我也願意待在她身邊，要不我就沒有媽媽了。」

「熱熔膠條」打人最痛　他求證秒逼出夢魘

「熱熔膠條」打人最痛　他求證秒逼出夢魘

辣女師器官外露　生物課嚇壞學生

辣女師器官外露　生物課嚇壞學生

老師狂呼17天巴掌！男童臉滲血牙齒被打鬆

老師狂呼17天巴掌！男童臉滲血牙齒被打鬆

家長使計進校園！刺殺國一生致1死1傷

家長使計進校園！刺殺國一生致1死1傷

關鍵字：

打手心體罰學生數學考試老師停職施暴

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面