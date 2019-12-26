武術教練性侵判10年又被挖出少女裸照　「拒配合就公開」逼壞壞

記者黃翊婷／綜合報導

台北市施姓武術教練過去曾假裝成同志，性侵少女被法院判處10年有期徒刑，沒想到在羈押期間又被發現手機內有其他受害者的不雅照片。雖然他辯稱兩人是正常的男女朋友，但士林地檢署檢察官不採信，日前偵結後依加重強制性交、恐嚇等罪提起公訴。

▲施男的慣用手法都是先拍攝不雅照片或影片，再拿來威脅少女與自己發生性關係或不准報警。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere，與本案無關）

年約20多歲的施男曾在多所幼兒園、國小、國中及私立文教機構擔任武術老師與教練，但2019年5、6月間他在IG上假扮成高職學生「林X恩」，結識當時年僅16歲的少女小靜（化名），接著一人分飾兩角，謊稱可以介紹同志給少女認識，進而相約到旅館房間見面。

施男與小靜共處一室，很快就露出本性，不僅搶奪手機阻止求救，還逼她說出「我最騷」等露骨話語，甚至將性侵過程拍成影片，以此當作籌碼恐嚇不准報警。這起案件直到今年9月，他才被士林地院法官判處10年有期徒刑，全案仍在上訴中。

▲檢方調查，至少有兩名少女受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但讓檢方訝異的是，調查人員在施男羈押期間於手機裡發現其他受害者的裸照，經過追查確認這名受害的14歲少女同樣是在IG結識男方，並遭誘騙拍攝裸照，如果不配合，就會被威脅要將照片公開。

雖然施男辯稱自己與14歲少女是男女朋友，發生性關係是很正常的事，而且女方在整個過程中都沒有反抗或是拒絕，但檢方不採信。士林地檢署日前偵結此案，並依加重強制性交、恐嚇等罪，對施男提起公訴。