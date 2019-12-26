老公台北工作多生兩女正宮崩潰　兒作證：爸爸過年才會回來住兩晚

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子不滿何姓丈夫自從北上工作後，就只會在清明節和農曆年間返家，把兩名子女全丟給她獨自扶養，自己卻在外與高姓小三生活，甚至育有兩女，讓她大受打擊，決定訴請離婚。由於何男對於妻子的控訴皆未提出反駁，嘉義地院法官日前裁准兩人離婚。

▲何男在兒子小學五年級時就沒有與妻子同住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

林女在判決書中主張，兩人是在1994年間結婚，婚後育有一子一女，2006年間丈夫因為工作的關係前往台北，只有在清明節和農曆過年時才會返家團聚，這段期間家中的生活開銷和子女教育費用全由自己獨自扛起，「他缺錢花用時，也會向我索取金錢。」

更讓林女傷心的是，丈夫與高姓小三關係親密，甚至會以夫妻相稱，經過打聽才知道兩人已經育有兩女，讓她受到嚴重打擊，考量到夫妻倆早已有名無實，婚姻關係出現重大破綻，這才看開決定訴請離婚。

▲林女出示丈夫和小三的親密對話截圖，證明對方外遇。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

夫妻倆的兒子也出庭證稱，自從小學五年級開始就沒有和爸爸同住，爸爸平時不會返家，只有過年期間會回來住上2、3個晚上，就算在家也不會與媽媽同房，「他都會出去，很晚才回來」、「外遇之後爸媽感情就不好，因為爸爸本身有貸款，我和妹妹的生活費都是由媽媽負擔，媽媽未曾主動提出要求，爸爸也沒有拿錢回來養家」。

由於何男經過合法通知皆未出庭說明，也沒有出示任何書狀聲明，考量到夫妻倆鮮少互動，也沒有情感交流，另外林女也提出通訊軟體截圖，證明丈夫與高女過從甚密，顯然已經逾越一般男女正常交往應有的分際，最後裁准兩人離婚，全案仍可上訴。