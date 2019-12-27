蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

▲蘇治芬晚間9點30分，前往東勢派出所舉行記者會，現場湧入近百名支持者，蘇治芬表示「兇手不交出來，我會在派出所靜坐」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉驚傳民進黨雲林立委參選人蘇治芬的宣傳車26日下午6點多被黑衣人包圍拉扯，蘇治芬晚間9點30分前往東勢派出所舉行記者會，現場湧入近百名支持者，蘇治芬表示「兇手不交出來，我會在派出所靜坐」；警方指出，目前已傳喚其中一名李姓男子，持續追查其他涉案人士。

據了解，26日傍晚，蘇治芬妹妹蘇勳璧在宣傳車上沿街持麥克風演說拜票，與吳姓駕駛兩人行經東勢鄉程海厝時，行經一處民宅，民內衝出約6、7名不明人士，威脅持麥克風的蘇勳璧並強拉車門，作勢要將蘇勳璧拉下，試圖威嚇禁止蘇勳璧演講，後蘇勳璧儘速離開現場。

對此蘇治芬與數百名支持者晚間9點30分來到東勢鄉派出所，蘇治芬受訪表示，選舉剩下兩個禮拜，在這個年代發生這樣的事情，絕對不能輕忽，呼籲檢警儘速調查，因為事關助選員們的人身安全，為選戰公平競爭，不能讓這種氛圍再蔓延下去，希望警察儘快逮捕兇手。

蘇勳璧筆錄後受訪指出，還原事發時車上講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，突然十幾個人衝出來，其中6、7個人圍住宣傳車，不斷拍打車窗，阻止她繼續演講，更拉開車門，恫嚇要將她拉下車，她與駕駛心生畏懼隨即離開現場。

吳姓司機說，當下一陣慌亂，事發過程不到五分鐘，他害怕到忘記拿起手機錄影拍攝，急著慢慢移動車輛，包圍他們的人才作罷讓他們得以脫困。蘇治芬強調，駕駛與妹妹筆錄時已指證幾位犯嫌，相信不久事情就會水落石出，也要所有輔選幹部與支持者，在外宣傳務必注意安全。

東勢派出所警方指出，現在正值選舉期間較敏感，稍早依據被害人陳述，找到李姓當事人並製作完筆錄，目前持續深入調查有多少人涉案。

▲蘇勳璧筆錄後受訪指出，還原事發時車上講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，突然十幾個人衝出來，其中6、7個人圍住宣傳車。（圖／記者蔡佩旻攝）

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