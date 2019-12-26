罵鄰居三字經5000元飛了　阿伯「我一天到晚都在幹譙」求換無罪

記者黃翊婷／新北報導

61歲的林姓男子不滿房屋修繕問題與陳姓鄰居起爭執，並在里長等人面前飆罵「X你娘」等三字經，一審被依公然侮辱罪判處罰金5000元，但他覺得自己一天到晚都在幹譙，是鄰居自行對號入座，因此提出上訴，主張法官應該改判無罪。但新北地院法官認為原審量刑無誤，最後駁回告訴，僅加碼宣判緩刑2年。

▲林男罵鄰居三字經，卻辯稱那是在抒發情緒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

林男一開始接受警詢時矢口否認罵人，並聲稱自己一天到晚都在幹譙，這個行為是在抒發情緒，是陳姓鄰居自己對號入座。但一審法官認為，從現場的錄音檔判斷，林男基於表達自身不滿而口出三字經，聽得出來情緒相當激動，應該屬於攻擊性的言詞，與一般開玩笑或口頭禪等慣用語不同，實際上已經貶損鄰居的人格、名譽及社會評價，因此依公然侮辱罪判處罰金5000元。

林男不滿上訴，同時改口表示，「我確實有罵陳男三字經，但當時是他想要打我，並拉我的手，我才罵他『X你娘』，我不知道這樣是否構成犯罪，但覺得法院理應判我無罪。」

▲林男與鄰居因為房屋修繕問題起爭執。

新北地院法官調閱兩名證人的證詞以及錄音光碟譯文，認定林男是在多數人得以共見共聞的場所，以穢語辱罵鄰居，且他是智識能力正常並有社會歷練經驗之成年人，怎麼可能不知道三字經含有輕蔑、貶損之意，依公然侮辱罪判罰並無不妥。

法官接著表示，林男未尊重他人之名譽法益，實有不當，考量到他的智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段及犯後態度等因素，最後裁定駁回告訴，同時宣判緩刑2年。