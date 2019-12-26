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社會 社會焦點 保障人權

台商39億地下匯兌案追出嘉義大咖商人　檢方查扣瑪莎拉蒂、珠寶

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記者黃翊婷／綜合報導

嘉義地檢署今年8月偵辦吳姓台商夫妻地下匯兌案，並相繼查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年內自境外匯回39億元賭金。檢方25日傳喚博弈網站的蕭姓股東到案說明，同時查扣瑪莎拉蒂等昂貴名車，以釐清是否涉及洗錢，全案最快將在26日中午正式對外說明。

▲▼ 地下匯兌獲博奕賭博，查扣大筆現金。千萬跑車。（圖／嘉義地檢署，同下）

▲檢方在本月3日的追查中查扣價值千萬元的麥拉倫。（圖／嘉義地檢署提供，同下）

據了解，蕭姓男子不僅是博弈網站的大股東，還是嘉義當地的大商人，平時行事低調，也致力於公益、幫助弱勢，不僅在地下博弈圈名聲不錯，政商關係也很好。檢方25日指揮台南市調處、警方兵分多路，分別前往台北市、台中市、嘉義市以及高雄市等70多處搜索，同時查扣瑪莎拉蒂等名車、昂貴珠寶、現金（尚在清點），並傳喚蕭男等人到案說明。

此外，同樣是博弈網站經營者的賴姓、田姓男子，案發之後就躲得無影無蹤，其中賴男疑似已經逃亡海外，目前遭到檢方通緝。由於整起案件仍有諸多疑點尚未釐清，檢方最快會在26日中午正式對外說明案情。

▲▼ 地下匯兌獲博奕賭博，查扣大筆現金。千萬跑車。（圖／嘉義地檢署，同下）

▼▲檢方認為吳姓台商夫婦、陳男等人自境外匯回的賭金高達39億元。

▲▼ 地下匯兌獲博奕賭博，查扣大筆現金。千萬跑車。（圖／嘉義地檢署，同下）

而談起這件地下匯兌案，檢方一開始在今年8月查獲吳姓台商夫婦涉有重嫌，接著發現陳姓客戶疑似也牽涉其中，經過長時間蒐證，才在本月3日分別前往台北市、嘉義縣市等33處所進行搜索，並查扣現金新台幣650萬元、價值千萬元的麥拉倫等6輛名車，前後一共傳喚72人到案。

檢方調查，陳男等人經營博弈網站，提供國內外賭客下注六合彩、運動比賽等賭博賽事，再利用中國大陸地區金融帳戶收付賭金，最後透過地下匯兌管道，分批自境外將賭金匯回，總計約39億元。嘉義地院法官考量到仍有共犯在逃等因素，本月5日裁准羈押包含陳男在內等4人。

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