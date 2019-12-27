站台桃園黃世杰拉票　莊瑞雄痛批：賄選是國民黨的傳統

▲莊瑞雄說，賄選是民進黨最深惡痛絕的事情，但賄選可說是國民黨的傳統。（圖／黃世杰總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

民進黨提名桃園立委候選人黃世杰27日與民進黨中央反賄選小組莊瑞雄立委及桃園市議員鄭淑方、游吾和、邱佳亮、郭蔡美英、以及黃世杰立法委員候選人律師團代表林宗德律師，在新屋競選總部鼓勵市民檢舉賄選，宣示反賄選的堅定意志。並宣示律師團會為檢舉賄選的民眾，提供所有的協助。

▲立委候選人黃世杰與民進黨中央反賄選小組莊瑞雄立委共同宣示反賄選。（圖／黃世杰總部提供）

莊瑞雄表示，賄選是民進黨最深惡痛絕的事情，也是為什麼民進黨從台灣民主化以來就在各地的各次選舉，都有做反賄選工作，這次選舉也不例外。民進黨一直以來都會在各地派駐小組，以期一個公平、公正、乾淨的選舉。莊瑞雄表示，所有政黨都有可能賄選，但賄選可說是國民黨的傳統，所以很高興看到吳志揚願意宣示反賄選。

他說，選舉進入最後階段，買票分子在這種時候最蠢蠢欲動，因此邀請在場的里長、里幹事，回去地方宣導抓賄選。莊瑞雄表示，過年快到了，如果檢舉賄選，紅包馬上變大包，除了法務部高額獎金一千萬，民進黨也會加碼一百萬。莊瑞雄提醒，賄選刑責最輕三年，不要以身試法。民進黨也會派駐反賄小組，希望可以儘速還給台灣一場乾淨公平的君子之爭。

▲黃世杰總部為檢舉賄選者提供律師團協助。（圖／黃世杰總部提供）

黃世杰表示，證諸歷史，買票賄選在過去是國民黨悠久的傳統。從黨外時代以來，民進黨就一直力抗賄選這樣的手段，因此每次選舉都會組成反賄選小組，將辛辛苦苦爭取來的民主導入正軌。今日邀請到中央反賄選小組的莊瑞雄，就是希望可以在此宣告，整個民進黨都維持著希望選舉乾淨透明的決心。同時由在律師團代表林宗德律師宣示會為檢舉賄選的民眾，提供所有的協助。

黃世杰說，反賄選工作非常專業，買票不是像在菜市場一樣簡單，是有組織性的非法行為，因此除了蒐證技巧，也要確保鄉親法律上的權益以及人身安全不受暴力威脅的損害。這層面是中央黨部長期都有考慮到的，中央也會派專業講師，協助我們。黃世杰希望選舉可以回歸正軌，把目光放回如何可以讓台灣更進步、更民主、有更好的未來，這才是選舉應有的方向，他並引用鄭文燦市長的話：「民主國家的選舉是喜事，不是鬧劇，也不是吹牛比賽」；希望可以用正向的方式來討論怎麼建設大園、觀音、新屋、楊梅。好好的、乾淨的打完這場選舉。

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