陪高雄李雅靜掃街　連勝文駁王金平歸隊晚：國民黨團結一天就夠



▲連勝文幫鳳山立委候選人李雅靜站台 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

泛藍將在選戰倒數盼能大團結，外界關心前立法院長王金平是否會在關鍵時刻站出來力挺國民黨總統候選人韓國瑜，國民黨中央委員連勝文今天南下幫黨籍鳳山區立委候選人李雅靜輔選，被問及立法院前院長王金平「歸隊是否已太晚」連勝文表示，從不覺得王金平離開過」他也說「其實國民黨只要團結的話，一天也就夠了。」

國民黨中央委員連勝文27日陪同高雄鳳山立委候選人李雅靜車隊掃街拜票，他提到李雅靜在地方服務上表現傑出，對很多社區區域發展有很多想法，認為新時代讓新的優秀人才幫大家服務，時機點剛好，盼大家能給李雅靜一個機會。

▲連勝文陪同李雅靜掃街 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，有媒體問及有人認為王金平歸隊晚了，是在外面沒辦法了才回來。連勝文則說「我不認同這說法，我不認為王院長有離開過國民黨，在初選過程難免心情上有不愉快，大家目標都是為了國家台灣在努力，目標一致不管任何時間，王院長或是其它過去沒有走比較近的朋友，願意在這時候回來很重要，國民黨團結一天就夠了，時間早晚都是好事，都覺得開心士氣大振。」

至於是否會積極尋求郭台銘認同，連勝文提到「我個人9月中就沒見過郭董，不管如何郭董都是台灣動見觀瞻重要領袖，如果能夠回歸共同理念基礎上未中華民國奮鬥，我個人都是歡迎的。」

「時間對我們來說完全沒用！」