韓國瑜吃完火鍋跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼：這是要多昏庸啊

▲韓國瑜26日晚間從火鍋店出來後，帶著隨扈與記者在林森北路上演你追我跑。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日晚間，吃完火鍋後，與特勤人員大逛林森北路，跟記者上演你追我跑的戲碼。民進黨立委王定宇27日在臉書驚呼，「真的是純閒晃耶，這是要多昏庸才會做的事啊！」

約莫在26日傍晚左右，謝長廷已經在天香回味用餐，沒有多久韓國瑜也抵達餐廳，被同在餐廳的民眾發現，隨後媒體聞訊，各家電視台記者也都抵達餐廳門口；沒有多久，韓國瑜步出餐廳，但快步離去，可是遲遲未上維安準備的車輛，反而是徒步在林森北路，跟著記者玩起「你追我跑」。



雙方僵持了一陣，韓國瑜甚至還轉頭向記者表示，不要再追了，有事情明天聯訪時再回應。不過，在韓國瑜走遠沒有多久，媒體又繼續跟著韓國瑜徒步在林森北裡繞著跑，只是最後還是在維安勸阻下被甩開。但是，記者們在「天香回味」門口守了整個晚上，卻遲遲未見謝長廷，而是在晚間於臉書上發文，間接證實自己跟韓國瑜在餐廳裡面「巧遇」。

對於韓國瑜帶著特勤人員在林森北路跟記者你追我跑閒逛，王定宇在臉書上驚呼，「真的是純閒晃耶，這是要多昏庸才會做的事啊！」他也引述了前記者曾韋禎 的文章，內容指出，韓國瑜的行為讓人想到土木堡之變。

內容指出，土木堡之變是明英宗在太監王振的慫恿下御駕親征，北伐瓦剌，但在土木堡全軍覆沒，明英宗遭到俘虜。

內容指出，當時明朝大軍一路挺進，但前線已經敗仗，文武百官都勸明英宗回朝，結果王振想讓故鄉蔚州知道他現在的風光，刻意繞路行經蔚州，但又後悔，折返宣府。這樣浪費大軍南返的進度，就讓瓦剌追上了。明朝大軍數十萬因此覆沒，明英宗也被俘。

曾韋禎認為，韓國瑜現在帶著隨扈在林森北路逛大街，感覺就是向當年的酒店好友們炫耀，讓他們知道當年會在這裡念心經、學武大郎走路的韓國瑜，現在有這麼氣派的儀仗，又因為選後就沒了，所以要把握這最後的時機。