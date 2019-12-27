韓國瑜大台中勝選晚會周日登場　中市警公布交管措施

▲警方公布韓國瑜大台中勝選晚會周邊交維措施。（圖／第六警分局提供）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日將在西屯區市政路與黎明路二段空地，號召50萬人舉辦「國政領航 台灣富強」大台中勝選晚會，警方27日公布管制措施，將採彈性跨大管制並適時啟動交通快打。管制時段將從當天中午12點至晚間10點，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具，並遵從現場員警疏導，確保行車安全及交通順暢。

第六警分局今天公布韓國瑜27日在台中舉行的大台中勝選晚會交通管制措施，警方表示，為維護現場交通秩序與安全，針對活動地點周邊各重要路口將加派警力加強疏導，並視現場集會、交通及人數狀況等，採漸進式逐步彈性擴大管制，適時啟動交通快打措施。

警方表示，現場周邊管制範圍北起市政路西往東慢車道(含)以南；東至黎明路(含)以西；南沿市政南一路(不含)以北；西迄龍德路(含)以東。管制時間從當天中午12點至晚間為止。範圍鬧道路將視狀況進行彈性管制車輛通行，採「管車不管人」確保住戶及商家通行權。另外，環中路南北雙向機車禁止左右轉市政路快車道、龍門路及朝貴路北往南方向機車禁止左轉市政路快車道，請用路人提前路口改道。

警方說，當天將採影響最小的疏導管制，針對周邊路口也製作改道及遊覽車行駛路線指引卡，並發送給民眾提醒，同時也透過中市公共運輸處轉知管制區域內公車應配合改道行駛。

警方也呼籲參加民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，自行開車或搭遊覽車走台74線快速道路，北往南方向可提早在朝馬路匝道下，南往北則從五權西路匝道下，避免雍塞或停車不便。相關交管訊息將提供警廣電台插播路況報導，建議用路人盡量避開周邊路段，提前改道行駛，並聽從員警指揮疏導，以免造成塞車，才能維持交通順暢。

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