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總統大選倒數16天！共軍航母穿越海峽　國安人士：威嚇台灣中間選民

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▲▼山東艦,山東號。（圖／翻攝自中國軍網）

▲國防部證實，中共山東艦穿越台灣海峽。（圖／翻攝自中國軍網）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選倒數16天，國防部26日下午證實，中共第一艘自製航空母艦「山東艦」由南向北航經台灣海峽北駛。對此，熟悉國安人士表示，這是北京在選前敏感時刻，透過「內外雙重加壓」動作，升高「介選」態勢，這是提醒包括國際社會、區域各方不要輕忽台灣選舉過程中，北京的態度及角色，「同時也藉著大秀軍事肌肉，對台灣的中間選民進行威嚇。」

熟悉國安人士表示，中共航空母艦穿越台灣海峽，這是繼日前國台辦啟動「反《反滲透法》」鬥爭的文攻後，新一階段的武嚇作法。「山東號」通過台海，顯示北京在選前敏感時刻，正透過「內外雙重加壓」動作，升高「介選」態勢。

該人士表示，總統大選前2週，中國最新的航空母艦「山東號」穿越台海，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這個動作的目的，就是在以「準航母戰鬥群」的姿態展示武力，提醒包括國際社會、區域各方不要輕忽台灣選舉過程中，北京的態度及角色，「同時也藉著大秀軍事肌肉，對台灣的中間選民進行威嚇。」

國安人士指出，除了外部軍事施壓，近日北京也開始啟動台灣內部親中勢力的強力動員，大動作反對「反滲透法」，試圖在台灣總統大選的最後階段，重新集結陷於分裂的親中勢力，「框住」也避免未來中國對台統戰滲透空間遭到大幅壓縮。

這位人士強調，北京清楚知道加壓的後果，將是利弊互現，但此刻中方更在意的是，倘若親中力量在選舉中受到重挫，形同習近平推出，即將進入一週年「一國兩制台灣方案」正式遭到台灣民意否決。此顧慮讓北京決定在選前出手，一來對內有所交代，二來避免選舉結果完全背離期待。

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