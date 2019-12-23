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華聞快遞／專家建議廣州建設「對外文化貿易先行區」

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》專家建議廣州建設「對外文化貿易先行區」

深圳大學國家文化創新研究中心主任李鳳亮在會上建議，廣州可爭取建設「對外文化貿易先行區」，廣州應當藉助粵港澳大灣區發展機遇，進一步推動文化產業升級發展，包括發展新興文化產業，推進跨界融合型、科技引領型、版權衍生型和沉浸體驗型等新業態、新模式應用，使之成為未來廣州文化產業發展的一個新方向。（中新社）

《內蒙古》內蒙古農牧民人均可支配收入13803元

內蒙古自治區政府副秘書長李闊表示，2013年以來，內蒙古農牧民人均可支配收入增速連續5年超過城鎮居民收入增速，由8596元（人民幣，下同）提高到13803元，內蒙古綠色、有機和地理標志農產品用標企業達到1222家，產品總數3623個，總產量1400多萬噸，有機產品產量居大陸全國首位。（中新社）

《廣西》五象新區今年新增企業超1400家

此外，新區近期出台的《加快建設中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區支持政策》，為入駐新區的企業和高層次人才提供稅收支持、財政獎勵、落地政策等諸多政策優惠和便利。（廣西日報）

《新疆》新疆農村公路「盤活」經濟「 提速」民眾生活

據新疆交通運輸部門的資料顯示，截至2019年11月底，農村公路完成投資逾81億元，完成新改建里程逾1.5萬公里，提前一年實現全區所有鄉鎮和具備條件的建制村100%通硬化路。（中新社）

▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《北京》大陸住建部：著力建立和完善房地産調控的體制機制

大陸住房和城鄉建設部部長王蒙徽23日表示，2020年要著力穩地價穩房價穩預期，保持房地産市場平穩健康發展。長期堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地産作為短期刺激經濟的手段，繼續穩妥實施房地産市場平穩健康發展長效機制方案，著力建立和完善房地産調控的體制機制。（新華社）

《湖南》今年前11月湖南省新引進11家500強企業

今年1至11月，湖南全省招商引資實際到位資金7680.98億元，同比增長18.6%，繼續保持較快增長；全省新設外商投資企業232家；有11家500強企業首次落戶湖南，新引進的「三類500強」企業投資項目多達178個；新引進招商引資重大項目677個，投資總額為9173.09億元。（三湘都市報）

《重慶》重慶前三季度新增減稅95.5億元

今年前三季度，重慶市深化增值稅改革新增減稅95.5億元，占同時期新增減稅比重的34.4%，前三季度,重慶市製造業增值稅減稅約35億元，約此項政策減稅總額的36.4％，實現了重點減輕製造業負擔的改革目標。（重慶日報）

《海南》海南非房地產投資佔固定資產投資總量比重首超50%

今年1-11月，海南非房地產投資占固定資產投資總量的比重達57.6%，歷史上第一次超過50%。海南省長沈曉明表示，今年1-11月，海南全省房地產投資下降25.1%、銷售面積下降44.1%、銷售額下降40.7%。房地產調控不但對投資和稅收有影響，對建築業、旅游、消費的影響也很大。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

ET快訊
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