112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

▲明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有止癢、除臭等功能。（圖／資料照／業者提供）

記者陳俊宏／綜合報導

從清光緒33年就已推出、至今有112年歷史的「明星花露水」停賣，讓許多消費者都感到惋惜，當時業者評估產品並非「永久停產」。而在停產一年後，果然傳來好消息，業者在今天聖誕節復工，且最快2020年1月就能上市。

清光緒33年、1907年，上海「中西大藥房」董事長周邦俊參考《中華藥典》一書，調出明星花露水，據說是以玫瑰、茉莉等香精再加上酒精調配而成。之後周邦俊長女周文璣接手製作，並開設「明星香水肥皂廠」獨立公司，大量製造跟銷售。

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由於有強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，推出時就受到歡迎，對日抗戰勝利後，員工一度達到數千人，年銷量也突破1000萬瓶，還在證券交易市場掛牌上市，是民國早期高知名度的大公司。而後周邦俊與女兒周文璣遷至台灣，成立「明星化工股份有限公司」，再度生產花露水與爽身粉。

▼消費者最快2020年1月就能再買到明星花露水。（圖／資料照／業者提供）

明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。經過百年流傳，雖已不同以前的芳華正茂，但瓶身上熟悉的「芭蕾公主」圖像，仍在每個台灣人心中代表某個記憶時代。

而明星花露水在2018年底突然宣布停產，當時明星化工股份有限公司表示，停產原因是生產機器老舊。至於是否會再繼續生產，生產廠員工則表示還在評估中。據了解，該產品並非會永久停產，而是在進行工廠跟人員改革。

如今在停產一年後傳來好消息，《自由時報》報導，在新加坡森晨貿易有限公司的接手下，於聖誕節復工，最快2020年1月就能讓消費者買到。據了解，森晨本來就是明星花露水的酒精供應商；業者開出「沿用原員工」的條件，並以授權方式讓森晨接手。

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