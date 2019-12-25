　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼明星花露水 。（圖／業者提供）

▲明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有止癢、除臭等功能。（圖／資料照／業者提供）

記者陳俊宏／綜合報導

從清光緒33年就已推出、至今有112年歷史的「明星花露水」停賣，讓許多消費者都感到惋惜，當時業者評估產品並非「永久停產」。而在停產一年後，果然傳來好消息，業者在今天聖誕節復工，且最快2020年1月就能上市。

清光緒33年、1907年，上海「中西大藥房」董事長周邦俊參考《中華藥典》一書，調出明星花露水，據說是以玫瑰、茉莉等香精再加上酒精調配而成。之後周邦俊長女周文璣接手製作，並開設「明星香水肥皂廠」獨立公司，大量製造跟銷售。

請繼續往下閱讀...

由於有強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，推出時就受到歡迎，對日抗戰勝利後，員工一度達到數千人，年銷量也突破1000萬瓶，還在證券交易市場掛牌上市，是民國早期高知名度的大公司。而後周邦俊與女兒周文璣遷至台灣，成立「明星化工股份有限公司」，再度生產花露水與爽身粉。

▼消費者最快2020年1月就能再買到明星花露水。（圖／資料照／業者提供）

▲▼明星花露水 。（圖／業者提供）

明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。經過百年流傳，雖已不同以前的芳華正茂，但瓶身上熟悉的「芭蕾公主」圖像，仍在每個台灣人心中代表某個記憶時代。

而明星花露水在2018年底突然宣布停產，當時明星化工股份有限公司表示，停產原因是生產機器老舊。至於是否會再繼續生產，生產廠員工則表示還在評估中。據了解，該產品並非會永久停產，而是在進行工廠跟人員改革。

如今在停產一年後傳來好消息，《自由時報》報導，在新加坡森晨貿易有限公司的接手下，於聖誕節復工，最快2020年1月就能讓消費者買到。據了解，森晨本來就是明星花露水的酒精供應商；業者開出「沿用原員工」的條件，並以授權方式讓森晨接手。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
百億科技富豪爆不倫！日本泡湯偷情美魔女　「她手技很好」全直擊
雪碧爆當「小三密生子」！精主是3個孩子人夫　極樂同居棄孕正宮
耶誕收2遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡：暫停選舉活動
台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

周四午後變天大降溫「越晚越濕冷13度」周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

周四午後變天大降溫「越晚越濕冷13度」周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的

蔣萬安策略出問題激怒基本盤？　毛嘉慶：同婚、下架吳斯懷成障礙

雪碧偷生搶人夫！渣男「帶正宮小孩陪小三出遊」　女兒1句話露餡：阿姨是壞人

「神明代言人」沈嶸遭爆逼迫清業力每月7萬！　吞掉廠商300萬公司還嗆：用黑魔法封你

懷孕正宮淚控雪碧欺壓！　老公偷情1年沒回家「放她自己剖腹」…逮到車內活動證據心死

應召站「8K珍稀金絲貓」黑祕密揭曉　警察笑了、老司機卻哭了

耶誕節帶動美股氣勢！那斯達克連漲9天、標普6年來漲最多

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」　眼鏡男前後擺動…手直接伸進大衣

謝忻斷開阿翔不倫愛「賣千萬河岸小豪宅」　隔6個月踩點「驚世吻」案發現場

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

台灣人聖誕節過很認真？網：跟日本比算隨便

今年均溫恐創新高　鄭明典：冬天快不見了

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

兒耳聾又癲癇　斷腿爸撐拐杖養家

更多熱門

相關新聞

曝花露水妙用嚇傻好友　網友挺她：+1

曝花露水妙用嚇傻好友　網友挺她：+1

老品牌明星花露水日前因停產讓不少人爭相囤貨！一名女網友20日上班時，與朋友聊到明星花露水的功效，結果她說出的一句話卻讓朋友們全傻眼，原來原PO家洗澡時還會在水中滴2、3滴的明星花露水。PO文曝光後，不少網友紛紛「+1」，直說「我家也會！」

搶明星花露水　女通緝犯北下遭逮

搶明星花露水　女通緝犯北下遭逮

明星花露水65元！5分鐘賣家偷調799

明星花露水65元！5分鐘賣家偷調799

「明星花露水」原本129元　網拍價三級跳

「明星花露水」原本129元　網拍價三級跳

小北百貨驚現明星花露水搶貨潮！

小北百貨驚現明星花露水搶貨潮！

關鍵字：

明星花露水明星化工股份有限公司

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面