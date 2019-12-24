挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

▲挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者呂欣玫／綜合報導

資深媒體人黃光芹日前於節目中指出，12月21日挺韓遊行隊伍中，有民眾持五星旗，不過卻遭網友抓包是2年前的照片。對此，黃光芹24日透過臉書表示，她誤用網友熱心提供之照片，「在此，我提出更正，並表達歉意。」

對於被網友抓包於節目中誤用照片，黃光芹24日透過臉書道歉，她表示，自己誤用網友熱心提供之照片，指12月21日挺韓遊行隊伍中，有民眾持五星旗。「此照片經其他網友提醒，實乃2017年之舊照。在此，我提出更正，並表達歉意。」

黃光芹澄清，她過往即使處理網友資訊，一向小心謹慎，這次未經查證，即在政論節目中使用，是她的疏漏，沒有辯解的空間，所以主動發文釐清，日後必當謹慎。

另外，對於台南市長黃子哲發文攻擊此事，黃光芹說，「我會被這種咖嚇退嗎？當然不會！」黃子哲一副「抓到了」興奮，簡直殺紅眼，連帶影射她之前發佈的「愛河不髒嗎」照片造假。「我這個人，錯就是错、對就是對，往我身上潑糞，我是不會接受。他必須道歉，否則我一定提告。」

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