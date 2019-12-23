PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

▲民進黨前台中縣黨部執行長許靖旻23日，於臉書控訴警方未持搜索票上演「即傳即抓」戲碼。（圖／擷取自許靖旻臉書）

記者白珈陽／台中報導

民進黨前台中縣黨部執行長許靖旻23日於臉書PO文，控訴警方因自己日前的一篇文章，未持搜索票上演「即傳即抓」威嚇人民的戲碼，到案進行筆錄隔沒幾天，又因在網路張貼一張照片遭3名東勢區偵查佐以同樣方式要將他帶回偵辦，更在文末打上「『韓燕版文字獄』待續…」，質疑警方到住家傳喚，甚至揚言拘提是執法過當，相當不滿。

許靖旻於11月底在臉書上PO文，質疑藍營在2018年高雄市長選戰期間，是透過地下賭盤方式「以賭博之名行買票之實」獲得市長席次；21日又在1221挺韓罷韓大遊行相關文章底下，張貼2017年統促黨遊行、民眾拿著五星旗及中華民國國旗的照片，遭網路巡邏警員發現，前後被第六警分局、東勢警分局關切，上門至許家門前要他到案說明，前項他配合至警局做筆錄，但後項則無，遭警告誡若不配合將會拘提，認為警方執法過當，23日於臉書抒發心情。

▲許靖旻於臉書控訴警方未持傳票即上門傳喚。

許靖旻說，他在上述前項情事中，因驚嚇過度，乖乖到警局進行筆錄，沒想到隔沒幾天，又遭警方同樣以未持有搜索票侵門踏戶的手段要將他帶回偵訊，但因當時不在家，只透過住處保全收到警方留下的電話。他回撥後，被警方告誡若不配合，會請檢察官發票拘提，許說，「警方實在欺人太甚，以為自己又回到戒嚴時代！」。

台中市第六警分局表示，日前網路巡邏警員發現，許男於11月30日在臉書上PO文，內容為「坊間都流傳，去年阿共仔在高雄選舉只用一招，就是透過地下賭盤，用壓1000元賠5000元的超級賠率，以賭博之名行買票之實的方法，突破綠營地盤」，及「為什麼在民調接近封盤的時刻，韓營要開始呼籲支持者在接到民調電話要唯一支持蔡英文，因為民調差距越大，他開賭盤的成本就會越高，而且會動搖下注的信心」等語，認為許所張貼的言論恐會讓民眾不安，對選舉失去信心，19日將他帶回警局做完筆錄後，依違反社會秩序維護法第63條第五項「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」函送簡易庭。

▲▼許靖旻於11月30日在臉書上質疑，去年高雄市長選舉時，藍營透過地下賭盤獲得選戰勝利，遭網路巡邏警員發現。

然而在等待檢方裁判報告結果出爐前，許男在1221挺韓罷韓大遊行臉書相關文章中，於回文處張貼2017年統促黨遊行時，有多名民眾將五星旗、中華民國國旗拿在一起的照片，而圖片說明是「台灣有一群人，五星旗跟中華民國旗是可以一起拿上街的…」，又遭東勢區網路巡邏員警發現；警方認為，照片雖然屬實，但該張照片卻是出於2017年，與主文2019年1221大遊行明顯時空不符，恐導致民眾誤解，將觸犯社維法，因此通知許男到案，同時東勢分局也澄清，上門關切的動作，只是想請當事人能夠到案說明。

▲許在1221挺韓罷韓相關文章留言處，張貼2017年統促黨遊行照片。

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