日月潭文武廟4尺「琉璃藥師佛尊」開光大典　浙江碧岩禪寺住持捎來賀詞

▲日月潭文武廟琉璃藥師佛24日舉行開光大典，浙江湖州市碧岩禪寺住持體禪法師捎來賀詞。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

日月潭文武廟24日上午10時許舉行藥師延壽殿安座開光大典，為文武廟董事長張德林率隊遠赴浙江湖州市碧岩禪寺，迎請的四尺琉璃藥師佛尊及左右護持日月光菩薩像進行開光儀式，南投縣長林明溱及立委馬文君也到場見證。碧岩禪寺住持體禪法師原也要參與大典，但受限於陸客限縮政策無法來台，不過他也透過聲明捎來賀詞，祝福兩岸信眾。

浙江湖州市碧岩禪寺住持體禪法師開光大典法會賀詞全文如下：

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開光大典法會賀詞

浙江湖州碧巖禪寺住持 釋體禪



神佛有靈，佛光普照，

高僧云集，法喜充滿。

尊敬的各位長官、諸山長老、高僧大德、護法居士、大家上午吉祥！

今天寶島台灣南投縣日月潭文武廟舉行藥師琉璃佛安座開光大典法會。在此我謹代表浙江湖州碧巖禪寺兩序大眾向蒞臨文武廟藥師琉璃佛安座開光的各位嘉臨表示真誠的感謝和美好的祝願！

此時此刻，大家歡聚在文武廟內，共同見證藥師琉璃佛安座開光大典法會。諸上善人聚會一處，可謂是群賢畢至，海眾雲集。這是我們的一大喜事，也是兩岸宗教交流的大善事！緣起是在2017年的端午時節，碧巖禪寺《藥師佛袓庭》結緣藥師琉璃佛一尊。張董事長供奉辦公室，欣生歡喜，得大利益。

▲日月潭董事長張德林、文武廟監事古水生及副董事王聰鴻為藥師佛尊及左右護持日月光菩薩像揭幔。

又在去年中秋佳節浙江湖州兩岸文化交流的因緣下，雙方達成共識，碧巖禪寺有意捐贈文武廟藥師琉璃佛，文武廟董事會商定塑造藥師延壽殿，期間多次來湖州參拜交流與磋商事宜，並安排設計完成各方面的流程儀式。

7月24日正式與琉璃工坊簽約製作。 8月25日張董事長親自帶領一行來浙江湖州琉璃工坊祈福澆注法會。 11月17日張董事長組團33位貴賓來浙江湖州碧巖禪寺迎請藥師琉璃佛敬贈儀式。法會現場梵音嘹亮荘嚴殊勝，大眾恭送，彩雲護佑，佛光駕兩岸！

台灣文化與大陸一脈相傳，同根同種。千百年來，儒釋道是中國傳統文化的重要組成部分，宋明以降，儒釋道三教合一漸成趨勢。文化的傳播離不開人，時代在進步，社會在發展，當下，是中華民族創新發展和再造輝煌的時代，我們作為華夏子孫都有一種民族的使命感。

當今社會物質文明高度發達，卻面臨著前所未有的身心焦躁，弘揚藥師文化可以構築起現代人清淨的心靈世界。當我們面對人生中的不幸、貧乏、病苦，可以時常念誦藥師佛名號，不僅福慧增長，功德無量，更重要的是能夠令我們在有病苦纏身時，獲得藥師佛慈悲護佑，解除疾病痛苦，身心安泰，消災延壽。

文武廟內集諸神之大成，濟濟一堂，居中為孔子，此外有文昌帝君、關公、神農大帝、三官大帝、元始天尊，乃至魁星、城隍、土地公、海龍王等等。縱觀台灣寺廟古蹟，皆雕樑畫棟，金碧輝煌。斗拱飛簷，石木雕刻，無不精彩絕倫。這裡，才真正展示了華夏民族的建築史，充滿了民族的元素。有緣敬贈藥師琉璃佛，乃碧巖禪寺之榮幸！

▲▼眾多高僧為藥師佛祈福。

碧巖禪寺始建於東晉，歷代以來香火鼎盛，文人墨客踏足弁山碧巖，留下許多典故，傳為佳話。近年來，碧巖禪寺與兩岸兄弟寺院頻繁舉行文化交流和書畫筆會，特別是與台灣佛教界結下了深厚的佛教情感，台灣高僧大德圓宗長老、淨耀大和尚、達千法師、悟禪法師等；特別是佛光山星雲大師親筆為碧巖禪寺提寫了「弁山藥師道場」，為兩岸的藥師信仰搭起了溝通的橋樑，也為今天敬贈藥師琉璃佛結下了殊勝的因緣。

為傳承藥師法門弘揚藥師精神，加深兩岸佛教界和民間友好交流，敬贈藥師琉璃佛儀式，雙方舉辦此次法會，秉此殊勝因緣，共同延續源遠流長的法誼開啟合作交流的新因緣，藉此契機，願南投文武廟和浙江湖州碧巖禪寺，友誼長存，互助互融。希望張董事長每年不定期組團回藥師佛祖庭朝聖，發揚和傳承博大精深的中華文化和藥師佛文化。

兩岸文化同根同祖，法乳一脈，兩地相隔咫尺，同腔同調，本是一家人，“兩岸一家親，家和萬事興”，一樣的語言，一樣的信仰。

但是此次不能親臨法會現場，時不我予不可理解，深表遺憾。最後祝藥師琉璃佛安座開光大典功德圓滿。

祝願：大家身體健康，工作順利，六時吉祥！法喜充滿！

►腦公！你不可以賴帳喔



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