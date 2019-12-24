日月潭文武廟藥師延壽殿開光大典　4尺「琉璃藥師佛尊」亮相

▲日月潭文武廟董事長張德林率隊至浙江碧岩禪寺迎請藥師佛延靈，24日舉行開光大典。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

日月潭文武廟董事長張德林，日前率隊赴浙江湖州市碧岩禪寺，迎請藥師佛延靈安奉至文武廟「藥師延壽殿」，24日舉行開光大典，張德林、文武廟監事古水生及副董事王聰鴻為四尺高的琉璃藥師佛尊及左右護持日月光菩薩像揭幔，南投縣長林明溱及立委馬文君皆到場見證，氣氛肅穆莊嚴。

浙江湖州市碧岩禪寺原名為碧岩精舍，據傳始建於東晉，謝安向西域高僧求得的手部《藥師琉璃光經》即供奉於此，兩岸自2006年起以文化藝術、宗教等活動展開交流，碧岩禪寺住持體禪法師曾拜訪日月潭文武廟，贈與廟方二尺六高的藥師琉璃佛藝術塑像。

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在林明溱的牽線下，張德林於2017年迎請到杭州西湖老玉皇宮的月下老人延靈安奉至文武廟「月老寒拾殿」，2年多來吸引許多年輕男女參拜；今年張再次率隊，赴浙江湖州市碧岩禪寺迎請藥師佛延靈安奉「藥師延壽殿」。

▲藥師佛及左右護持日月光菩薩尚未揭幔情形。

張德林說，人生各階段都有不同祈願，學生祈求學業，年輕男女渴望愛情，社會人士盼功成名就，普羅大眾祈求平安健康，廟方獲贈藥師佛藝術塑像時，他就萌生供奉師佛的念頭，直到「月老寒拾殿」啟用後，他立即率團拜訪浙江碧岩禪寺，並在林明溱及馬文君大力促成下，迎請藥師佛等東方三聖事宜終獲首肯。

今日進行開光大典的藥師佛尊及左右護持日月光菩薩像，是由大陸知名琉璃藝術家李鋒歷經5個多月燒製而成，佛尊高約四尺（127公分），重360公斤，聖容面帶微笑端坐於蓮花座上。7月24日文武廟與琉璃工坊正式簽約，8月25日張率隊至該工坊進行祈福法會，11月27日迎請分靈回台，12月8日佛尊出爐，同月14日將佛尊及菩薩像運送來台。

「這是神蹟！這麼大的琉璃佛像竟一次就成功」，張德林說。他表示，琉璃佛像製作相當困難，李鋒先以陶土雕塑東方三聖，再翻製耐火石膏模，進爐燒製好得等作品自然冷卻才能拆模，所以李鋒在作品進爐前先舉辦祈福儀式，沒想到四尺琉璃藥師佛及左右護持日月光菩薩竟一次就燒製成功。

▲高僧為藥師佛祈福。

開光儀式神聖隆重，高僧們為佛尊祈福後，由張德林、古水生及王聰鴻將琉璃藥師佛尊與左右日月光菩薩像揭幔，林明溱及馬文君也到場參加大典，而碧岩禪寺住持體禪法師等人因陸客限縮旅客政策無法來台，但他也透過聲明，表示：「謹代表浙江湖州碧巖禪寺兩序大眾，向蒞臨文武廟藥師琉璃佛安座開光的各位嘉臨表示真誠的感謝和美好的祝願」。

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