環狀線年底通車卡關　蘇貞昌：安全是最高要求

記者蔣婕妤／台北報導

新北環狀線原預定年底通車，但因為履勘時間未確定恐卡關，外界質疑是「卡侯」，新北市長侯友宜回應，沒有政治思考，但確實可能來不及年底通車。對此，行政院長蘇貞昌24日受訪時回應，侯友宜說得很好，早點通車確實是大家都期待，但安全才會是最高考量。

蘇貞昌表示，這件事侯友宜的回應講得很好，早一點通車大家都期待，但安全是最高要求，不能為了早通車就通車。

蘇貞昌引用侯友宜的話強調，早一點通車每一個人期待，但「安全是政府絕對要為民眾把關的」。





▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）