新北出發！侯友宜24日首次請假輔選　陪同洪孟楷、邱烽堯掃街拜票

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜24日將首次請假輔選，安排於上午08：50陪同洪孟楷到林口舊街市場掃街，下午16：30則陪同邱烽堯到和平街黃昏市場掃街。這兩場將是侯友宜在2020大選中第一次在平日請假輔選，日前多場站台行程都是利用週休二日。

洪孟楷也預告，侯友宜將見證自己簽署為市民「安居樂業承諾書」，他們在富陽雨傘旁林口停三公有停車場、中正路市場掃街拜票。第二站是與邱烽堯在中和區南山路399巷集合，到中和區南山路399巷拜票。

侯友宜日前表示，韓國瑜的新北競總主委是新北市400萬市民，訴求提供市民最好的安居樂業環境，市民的支持才是最大的力量。唯有獲得市民的支持，才能化作往前走最大的機會與希望。

侯友宜強調，唯有心手相連與400萬市民站在一起才有力量，光掛個虛名或掛個徒具形式的名稱，其實意義不大，400萬市民一起走才是主委最重要的責任。每個人都有不同角色，他當市長以市政為最主要的角色，還有時間與力量時，一定會扮演另外的輔選角色，彼此角色不衝突，自己要把角色扮演好，這也是他應盡的本分。

新北市長侯友宜24日行程：

一、08:50-09:30立委候選人洪孟楷林口掃街

活動地點：富陽雨傘旁林口停三公有停車場(林口區中山路95號旁)、中正路市場

二、16:30-17:00邱烽堯和平街黃昏市場掃街拜票

活動地點：(集合點)中和區南山路399巷(近南勢角捷運1號出口)