民進黨諷邱毅「指花為蕉」　回顧4年前抹黑蔡英文事件

▲邱毅主持「民進黨的暗黑網軍」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨前立委邱毅24日拿出民進黨與藍風整合行銷公司的合約，咬定這是民進黨操控網軍的證據。對此，民進黨則替民眾回顧，邱毅曾指太陽花為香蕉，以及4年前的今天，因否認自己曾因抹黑蔡英文在法院當庭道歉，遭到錄音檔打臉的腦羞事件。

有關邱毅等人今召開記者會，會中穿鑿附會，言之鑿鑿指民進黨中央有暗黑網軍。對此，民進黨發言人劉康彥表示，邱毅等人擅長指鹿為馬，烏龍爆料的紀錄輝煌，尤其邱毅曾赴大陸指太陽花為香蕉事件，更成為國際笑話。

劉康彥幫民眾回憶，四年前的同一天，同一組人召開抹黑記者會，在記者會上邱毅大言不慚否認自己曾在法院上，因為抹黑蔡英文而當庭道歉一事，最後因為錄音檔曝光還惱羞成怒，十分諷刺。

劉康彥說，非常遺憾四年後看到同一組信用破產的政治人物，持續以抹黑造謠的方式，活躍於政壇，呼籲選民用選票拒絕這樣惡劣的政客行徑，提升台灣選舉風氣。

至於邱毅4年前在法院道歉一事，當時邱連日批評時任民進黨總統候選人蔡英文炒地皮，時任民進黨發言人的阮昭雄則批邱毅潑糞行徑令人不齒，更提到2010年在五都選舉投票前夕，邱毅曾指控蔡英文有煽惑、縱容支持者進行暴力情事，和解後邱毅向蔡英文道歉。阮昭雄當時公開法庭上的紀錄，但邱毅聲稱他沒聽過錄音檔，還嗆「法庭錄音可以逕行散播嗎？」不過，隨後民進黨即直接公開錄音檔直接打臉。

邱毅在今天的記者會中，直指楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅說，2018年3月8號，湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興，到4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

劉康彥表示，邱毅所提出的合約，是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案，是許多公司與機構都會做的資訊蒐集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言，諸如邱毅等人在內的各項抹黑資訊。

根據邱毅提出的爆料內容，契約中載明，服務範圍部分包括：一、各類網路訊息彙整；二、網路輿情分析系統建構；三、網路訊息謠言處理SOP；四、收集各國資訊安全強化機制研究資料。

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