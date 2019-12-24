快訊／前助理遭指民進黨網軍　黃國書：已委請律師提告邱毅



▲邱毅、黃國書。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅24日曝光一張民進黨中央與藍風整合行銷公司的合約，上面的代表人是總統蔡英文，他咬定這就是民進黨中央操控網軍的證據，楊蕙如網軍帳號idccIP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號為助理湯文馨所擁有，另一身分是藍風整合行銷公司的董事。對此，黃國書本人表示，對於不實指控，他已委請律師提告。

關於邱毅的指控，黃國書本人特地澄清，他的公費助理湯文馨已2017年12月31日離職，外交官事件發生於2018年9月，與他辦公室顯無關係，對於這樣亂扯、烏龍、惡意指控，根本是指桑罵槐，他已準備委請律師提告。

黃國書國會辦公室也發出聲明稿指出，2019年12月3日19點56分，PTT帳號「zxcelephant」於八卦版發文，引用監察院調查報告勾稽，指「idcc」帳號與「Tfedrex」帳號疑似為同一人所持有，且「Tfedrex」帳號曾於立法院IP210.69.138.169上線，「zxcelephant」帳號並聲稱本辦公室同仁亦曾使用IP210.69.138.169上線發文，藉以影射「idcc」與「Tfedrex」帳號為本辦公室同仁所持有。

黃國書辦公視表示，IP210.69.138.169為立法院辦公室實體網路對外使用之IP位置，「且為立法院研究大樓二樓與三樓之各立法委員研究室所共同使用，並非本辦公室所專屬之IP位置」，已要求立法院資訊處詳查。

至於「idcc」與「Tfedrex」帳號所使用之電腦設備是否為立法院之公務電腦？係為何辦公室所使用之設備？黃國書國會辦公室也澄清說，「idcc」與「Tfedrex」帳號與他們辦公室毫無關係。

最後，黃國書國會辦公室強調，經聲明公告後，後續若有網友繼續影射或對他們辦公室有不實指控，他們將提起司法究責。

▲民進黨網軍證據。（圖／國民黨提供）

▲民進黨立委黃國書。（圖／ETtoday資料照）