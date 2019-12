13歲兒頭髮被剪壞！　爸爸氣到朝髮型師「連開3槍」差點弊了他

▲髮型師只因為頭髮沒剪好,差點喪命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名父親因為不爽髮型師沒把13歲兒子的頭髮剪好,一言不合竟然直接向對方連開3槍,導致對方中槍後傷重倒地,更誇張的是,血腥過程還全被兒子目睹。

哈里斯郡(Harris County)警方22日在推特上表示,休士頓附近卡蒂市(Katy)一間位於法蘭茲路(Franz Road)上的理髮店,下午5時傳出槍擊事件,一名理髮師慘被男顧客開槍射傷,對方肇事後立即逃離現場,幸好送醫後目前情況穩定。

警長懷亞特(Wallace Wyatt)表示,男子因為不滿理髮師沒把兒子的頭髮理好,竟然就開槍射對方,「這是我聽過最糟糕的情況之一,尤其是你的兒子就在現場,目睹了你所做的一切」。根據警方線索,在逃男子是一名黑人男性,駕駛著一輛灰色四門轎車逃逸,目前仍在追查下落。



Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO