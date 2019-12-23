13歲兒頭髮被剪壞！　爸爸氣到朝髮型師「連開3槍」差點弊了他

▲髮型師只因為頭髮沒剪好，差點喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名父親因為不爽髮型師沒把13歲兒子的頭髮剪好，一言不合竟然直接向對方連開3槍，導致對方中槍後傷重倒地，更誇張的是，血腥過程還全被兒子目睹。

哈里斯郡(Harris County)警方22日在推特上表示，休士頓附近卡蒂市(Katy)一間位於法蘭茲路(Franz Road)上的理髮店，下午5時傳出槍擊事件，一名理髮師慘被男顧客開槍射傷，對方肇事後立即逃離現場，幸好送醫後目前情況穩定。

警長懷亞特(Wallace Wyatt)表示，男子因為不滿理髮師沒把兒子的頭髮理好，竟然就開槍射對方，「這是我聽過最糟糕的情況之一，尤其是你的兒子就在現場，目睹了你所做的一切」。根據警方線索，在逃男子是一名黑人男性，駕駛著一輛灰色四門轎車逃逸，目前仍在追查下落。



Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO — HCSOTexas (@HCSOTexas) December 22, 2019

►岳母生日！女婿不能只請吃飯