「只餵水果」活活餓死18個月大男嬰　素食爸媽被控謀殺罪

▲爸媽竟然逼小孩一起吃全素，導致男嬰活活餓死。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對父母因為自己是素食主義者，便只以未煮熟的蔬果來餵食18個月大兒，結果導致對方營養不良最終活活餓死，2人上周被陪審團正式以一級謀殺罪等6項重罪起訴。

30歲男子奧利里(Ryan Patrick O'Leary)和35歲妻子希拉(Sheila O'Leary)，一共育有4名孩子，9月27日晚間，希拉突然察覺18個月大的兒子沒有呼吸且全身冰冷，奧利里雖然試圖救回孩子的性命，然而警察抵達時對方仍被宣告死亡。

檢察官福克斯(Amira Fox)表示，受虐的除了男嬰，還有被告的另外三名孩子，分別為3歲、5歲和11歲，這些孩子因為嚴重營養不良，其中1人甚至不得不拔除大部分的牙齒。希拉坦承，他們平時只餵4個孩子吃芒果、香蕉、紅毛丹、酪梨等水果，死亡的男嬰因為還在喝母奶，所以死前一周完全沒有吃任何固態食物。

本案18日開庭時，原本被指控過失殺人的奧利里和希拉，被李郡(Lee County)陪審團改以一級謀殺罪、嚴重虐待兒童、嚴重過失殺人罪、虐待兒童和2項忽視兒童罪起訴，本案目前仍在審理中。

Ryan Patrick O'Leary, 30, and his wife, Sheila O'Leary, 35, were both indicted by the Lee County Grand Jury on charges of first-degree murder, aggravated child abuse, aggravated manslaughter, child abuse, and two counts of child neglect.https://t.co/icxZexhOSk — WOR NewsTalk Radio (@710WOR) December 22, 2019

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