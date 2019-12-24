沼田幹夫估總統大選5%勝負　王浩宇分析：蔡英文「不是穩贏！」

▲王浩宇分析，蔡英文不是穩贏。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣各家媒體的總統大選民調結果顯示，總統蔡英文民調領先國民黨總統候選人韓國瑜20%甚至更高的差距，但是日本前駐台代表沼田幹夫22日受邀在東京演講，談到台灣2020年的總統大選，他認為民進黨候選人蔡英文及國民黨候選人韓國瑜兩人差距可能只有5%。綠黨桃園市議員王浩宇在23日播出的政論節目《平論無雙》中也分析，蔡英文現在的選情不是穩贏。

王浩宇以綠黨的長期民調結果分析指出，韓國瑜處在趨於劣勢的情況下，支持者的表態率也會比較低，像鄭文燦2014年選桃園市長的時候，民調表態率也比較低，所以蔡英文絕對不可能領先30%。

王浩宇分析另一個原因，蔡英文的支持者年輕人多，但是在投票那一周可能與一些大學的期末考周衝突，這個原因可能影響年輕人的投票意願，另外蔡英文的支持度有10%~20%的支持者來自時代力量或民眾黨的支持者，柯文哲到現在都還沒號召支持者投蔡英文，他如果號召那10%全都不要投蔡英文，那結果會是什麼？他所看到的民調數字顯示，「沒有穩贏」。

▲鄭麗文認為，沼田幹夫說的是兩邊都愛聽的話。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）



另一位來賓國民黨不分區立委候選人鄭麗文分析指出，雙方差距要超過10%是很困難的，但是不知道沼田幹夫的根據，是以他自己對台灣的了解做出的直覺判斷，還是日本國安單位提供的資料，但是他講這一席話雙方都很愛聽，對韓來講差距沒那麼大，還有機會，對蔡來講不要以為已經贏了，都不要出來投。

鄭麗文說，沼田幹夫分析立委的部分，「比較刺激一點」因為就立委席次的部分，國民黨的氣氛是瀰漫比較低迷的氣氛，因為他是唯一一個斬釘截鐵說，國民黨在立委部分會選贏民進黨的人。

日本前駐台代表沼田幹夫分析，目前民調來看，蔡英文大贏韓國瑜20%，但支持率差距應該不會太大，最後相差恐怕只有5%，甚至是5%以內。更重要的是，立法院的113席席次，民進黨67席次一定會掉，總統大選後甚至拿不到過半的57席次，國民黨有機會成為國會最大黨。

沼田幹夫認為，蔡英文有能力、堅毅又清廉，但缺乏號召力，比起炒熱氣氛的人，更像是「降溫」角色，但目前蔡英文支持率不到50%，若不能炒熱氣氛，難以拉票；反觀韓國瑜，能力近乎是0，卻因為隨和、身段低，遲到還言行幽默，吸引許多人圍繞身邊，這種能力不能小覷。

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