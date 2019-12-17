撂人痛毆小黃！私人招待所業者和小弟都被判刑　縣府還拆了違建

▲▼6月間撂人狂砸痛毆拒載酒客小黃運的招待所業者與小弟被判刑，違建下場是拆除。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年6月23日凌晨5時許，宜蘭上演流氓當道戲碼！宜蘭1名招待所（又稱為私包）綽號「牛奶」的邱姓老闆，找來開小黃的隔壁鄰居林姓運將幫忙載酒醉客人，林男拒載酒客，雙方爆口角，邱男氣不過要俞姓等小弟痛毆林男後，俞等人也手持磚頭掃把砸林家。邱等人除被判刑外，私包違建50坪的外廊下場是17日被狠拆除，且還要付強制拆除費。

宜蘭一家私包業，6月23日凌晨不滿小黃運將拒載酒客，撂人狂砸痛毆小黃運，事件發生也引發宜蘭縣長林姿妙關切，宜蘭建設處在6月24日請羅東鎮公所查報私包是否涉及違章，經查私包違規封閉外牆，違規約50平方公尺，且影響公共安全。

▲宜蘭私人招持所業者邱男跳上引擎蓋（上圖），阻止林姓運將開車離去，及邱男小弟們在警面前要拉出林姓運將。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

另，業者在規定的30天內未進行補照，且未提出不服強制拆除訴願，至17日上午9時前更未自行拆除，縣府因此進行強制拆除，因違建是封閉外牆，以人力拆除即可，但幾萬元拆除費，會向業者收取。

縣府指出，由於違規部分在封閉外牆，不需動用重機具而是以人力拆除，因此費用約幾萬元，依照《建築法》強制拆除費用應該要跟違建人收取，但因縣內相關自治條例還未經過議會通過，會再研議怎麼跟違建人收取這筆費用。

日前，宜蘭地院以私包業者邱男犯恐嚇危害安全罪共2罪，應執行拘役116天。也犯恐嚇危害安全罪的邱男小弟的俞男，應執行拘役58天；邱、俞倆人均得易科罰金。

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