雪隧大塞車用路人的痛　陳歐珀：提速及「高鐵延伸宜蘭」可解決

▲雪隧大塞車是用路人的痛，立委陳歐珀主張雪隧提高速度及「高鐵延伸宜蘭」可解決。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

有關國道5號提速問題，23日成為國民兩黨宜蘭立委拚選票主張，民進黨宜蘭立委候選人陳歐珀23日表示，他於立院多次質詢要求交通部針對國5提速計劃可能性做相關可行性評估，因為宜蘭人長期深受雪隧塞車的痛苦，根據統計如能提速10公里每車行車時間減少75秒，這也是他力主國5提速的原因。為此，交通部也曾做過評估，認為國5整體提速對於環境影響衝擊大，故而暫且擱置。

陳歐珀指出，一再要求交通部要設身處地從「宜蘭人」角度出發，不讓宜蘭人返鄉的路那麼辛苦，要求交通部積極找尋其他可行性替代方案，「高鐵延伸宜蘭」就是最好的解決替代方案，據估計可紓解假日尖峰時段每小時約6千輛車次，這是最好解決國5塞車問題的方式，目前此計畫案也以進入綜合規劃並編列超過3億元預算，預計2020年啟動綜合規劃評估，如能順利通車後將有效舒緩國5塞車壓力，這才是根本釜底抽薪之法。

這就是他長期對於解決宜蘭交通問題所做的重大努力，期待高鐵通過之後，讓公路、鐵路並行，將宜蘭打造成為東西部運輸轉運站。

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