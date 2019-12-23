吳達偉曝早7晚7行程…進化超暴走達偉！羅致政揪老婆玩音樂　拜票超人氣

▲吳達偉貼出自己的拜票行程表。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020選舉倒數20天，各選區的候選人都加緊腳步。台民黨吳達偉日前貼出滿滿行程表，準備從「暴走達偉」進化成「超 暴走達偉」，還準備好長輩圖，希望支持的選民可以幫忙轉傳。民進黨羅致政則是在結束「板橋料理東西軍」後，晚上繼續開直播「致政Fun音樂」，度過一個充滿烏克麗麗音樂的夜晚。

吳達偉是新北市第7選區（板橋東區61里）候選人，他22號在粉絲專頁貼文，公布23號到27號的行程，只見從一大早7點30分他就要跑拜票，一路到晚上7點，「我的老天鵝，隨著倒數時刻越來越近，沒想到達偉也從『暴走達偉』進化成『超 暴走達偉』」，並說他只能自己勤跑，增加選民認識的機會。

▲吳達偉的長輩圖。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

稍晚他又在粉絲專頁貼文，笑說「長輩圖準備好了，請大家幫忙傳起來～～～～～」、「#土法煉鋼」、「#真der沒錢掛看板啦」、「#最近講理工男好像會敗票」。而吳達偉今天下午則是跑到印衣服的廠商那裡拿衣服，還不忘跟印有號碼的新衣服自拍，「感謝老闆娘幫印號碼。」

羅致政則是在22號中午和第6選區（板橋西區65里）候選人林國春、副總統候選人賴清德開直播，進行一場「板橋料理東西軍」，晚上則是和老婆陳亮吟直播「致政Fun音樂」，陳亮吟不僅大秀苦練多時的烏克麗麗，兩人還一起演唱聖誕節的經典歌曲。

▲羅致政和老婆一起開直播玩音樂。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

23號中午，羅致政粉絲團則是發文感謝溪崑人，「昨晚，在堂春里、溪北里掃街拜票，總部事先沒有在網路上宣傳之下，陪同的鄉親人數卻破了紀錄，兩個里加起來超過三百人！」在陪同拜票後，照慣例在「紫帽」上簽名時，羅致政還在北極宮前簽名簽了20分鐘左右，非常感謝溪崑民眾的熱情。

▼羅致政簽名簽了20分鐘。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）